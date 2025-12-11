川普「金卡」上路！ 每人100萬美元換居留權

美國國土安全部公告，以免簽方式入境美國，要在申請資料表上填寫五年內使用的社群媒體帳號以供審查，另外美國總統川普也宣布「川普金卡」正式上線，透過網路申請，先繳交1萬5000美金大約46萬台幣的審查費，通過後每人繳給美國政府100萬美金也就是3100萬台幣，就可以取得永久居留身份，五年後申請公民，另外還提供企業金卡。

美國總統川普「金卡」正式上線。 （圖／翻拍truthsocial.com網頁）

美國國土安全部最新公告，所有42個美國免簽國（包括台灣）的旅客，未來必須在申請表上填寫過去5年使用的社群媒體帳號供審查。同時，美國總統川普宣布「川普金卡」正式上線，申請者需先繳交15000美元（約46萬台幣）審查費，通過後再繳100萬美元（約3100萬台幣）即可取得永久居留權，5年後可申請公民身分。此外，企業版金卡每人200萬美元，具有名額替換彈性，但需繳納年度維護費及人員轉換費用。

川普政府持續加強入境管制措施，除了已實施的特定國家「簽證保證金」外，H1-B、H-4、F、M和J簽證申請人將於12月15日起需將社群媒體隱私設定調整為公開以便審查。國土安全部最新公告指出，所有透過免簽計畫入境美國的旅客必須填報過去5年使用的社群媒體帳號，這是強制性要求。申請人可能還需提供更多個人資訊，如過去5年使用的電話號碼、過去10年使用的電子郵件地址，甚至包括臉部、指紋、DNA及虹膜等生物辨識資料。

這項措施有60天的公告期。川普在賓州的活動中也強調了他的反移民立場，他質疑為何美國總是接收來自特定國家的人，而不是來自挪威等國家的人，同時他形容一些國家是骯髒、污穢且犯罪率高的地方。川普同時宣布「川普金卡」開放申請，他表示這比綠卡還好，只要通過申請幾週後就能取得美國永久居留權。美國商務部長盧特尼克強調，這將是全面且最嚴格的審查，每人15000美元的審查費用將確保申請者絕對符合進入美國的資格。

「川普金卡」申請流程為：先透過網路申請並繳交15000美元不可退還的背景調查費，通過身分審查後再繳100萬美元即可取得具永久居留權的金卡。企業也可為員工申請「企業金卡」，費用為每人200萬美元，每年需繳納1%（2萬美元）的維護費，更換持卡人時需繳5%的轉移費。配偶和21歲以下未婚子女也可申請，但費用另計。網站強調金卡也是簽證的一種，需要面試，且若有國安風險，美國政府可隨時取消。此外，川普金卡網站已預告將推出「川普白金卡」，持有者每年可在美國居住270天，費用為每人500萬美元。

