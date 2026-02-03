川普「金庫計畫」儲備關鍵礦產 抗「中」壟斷

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普2日宣布啟動價值120億美元（約新臺幣3792億元）的關鍵礦產儲備「金庫計畫」（Project Vault），旨在提升美國稀土等關鍵礦產的國家級儲備，打破中共在稀土等戰略物資上的壟斷地位。

奪回稀土控制權

川普表示，這項史無前例的關鍵礦產儲備計畫，將確保美國企業、勞工不受供應鏈中斷傷害；並將此計畫與美國1970年代設立的「戰略石油儲備」（SPR）相提並論。美國在1973年第一次石油危機後設立SPR，大量儲備戰略原油，以因應石油供應中斷的衝擊；如今也成為重要的國家安全與能源外交工具。

廣告 廣告

川普希望藉由「金庫計畫」，降低對中國大陸稀土供應鏈的依賴及潛在風險，因為「不希望再歷經一年前所遭遇的情況」。去年4月，中共無預警限制稀土元素出口，衝擊美國噴射發動機、雷達及半導體等產業。美國內政部長柏根透露，近期將公布同意參與該計畫的其他11個國家。

強化供應鏈安全

英國《衛報》指出，「金庫計畫」初步資金將由美國進出口銀行（EXIM）提供100億美元貸款，以及整合約16.7億至20億美元私人資本，幫助美國企業、電子產品等相關製造業，免受關鍵礦產供應鏈中斷的影響。

報導指出，目前中共控制全球約70%稀土開採，以及90%稀土加工產業，其壟斷地位威脅全球相關產業與供應鏈安全。

美國國務卿盧比歐4日將主持「關鍵礦產部長級會議」，邀集歐洲、亞洲與非洲等數十個國家代表與會，並由美國副總統范斯發表演說，聚焦提升美國稀土供應鏈安全。

川普啟動關鍵礦產儲備的「金庫計畫」，從中共手中奪回稀土控制權。（達志影像／歐新社）

美國F-35戰機製造也仰賴稀土元素，可見其戰略重要性。圖為洛馬德州沃斯堡工廠。（達志影像／美聯社資料照片）