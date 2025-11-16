川普「關稅威脅」施壓泰國停火 得意：阻止一場戰爭

川普告訴記者以「關稅威脅」阻止一場戰爭；圖為本月2日，他走過白宮南草坪。美聯社



泰國與柬埔寨本月爆發今年以來第三次邊境衝突，和平協議搖搖欲墜。美國總統川普上週表示「情況應該會沒事」，媒體指出川普在空軍一號上對記者說，曾在與東南亞領導人的通話中，使用「關稅威脅」阻止了一場戰爭。泰國外交部昨指美國貿易代表署來函，宣布暫停與泰國關稅談判，但「一旦泰國重申履行停火承諾，談判即可重啟」。

泰國政府上週一（11/10）因2名泰國士兵於邊界巡邏時，遭「新埋設的地雷」炸傷，泰國暫停執行和平協議；之後雙方互控對方在邊境開火。

泰國和柬埔寨11月12日在爭議邊境爆發衝突，班提米安夏省的一名柬埔寨士兵，騎著摩托車載著一名受傷男子及一名女子離開現場。路透社

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）昨天（11/15）表示，前一晚收到美國貿易代表署（USTR）來函，美方宣布暫停與泰國貿易談判，泰國正就美國施加的19%關稅進行談判，他說信函也指出，一旦泰國重申履行停火承諾，談判即可重新展開。

《衛報》指出川普（Donald Trump）上週五（11/14）搭乘空軍一號飛往佛羅里達州時，在機上告訴記者，曾在與東南亞領導人的通話中使用了「關稅威脅」，他說：「就在今天，我通過關稅，或者說關稅威脅（threat of tariffs），阻止了一場戰爭。」還說：「他們做得很好。我認為他們會沒事的。」

2025年8月16日，泰國地雷行動中心（TMAC）成員，在33國外交官訪問泰國四色菊府時，展示一枚PMN-2地雷。路透社

泰國政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）昨天（11/15）表示，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與川普通話後，「關稅談判將繼續進行，並將與邊境問題分開。」外交部發言人尼孔德說總理阿努廷向川普解釋了事件，「川普對此表示理解」。

泰國與柬埔寨今年5月、7月兩度在爭議邊境爆發衝突，7月下旬的衝突至少造成48人死亡，約30萬人被迫撤離。 兩國10月在吉隆坡的東協峰會場合，簽署和平協議。美國總統川普自認有功，將此列為他應獲諾貝爾和平獎的「調停8場戰爭」之一。

2025年10月26日，在馬來西亞首相安華（左起）調停下，泰國首相阿努廷與柬埔寨總理洪馬內，於吉隆坡東協峰會期間，簽訂泰柬和平協議，美國總統川普在旁見證。路透社

泰柬在協議後原已著手撤除邊境重型武器，不過泰國皇家陸軍上週一（11/10）稱2名泰國軍人在四色菊府（Sisaket）邊境，因「一枚新埋設的地雷」爆炸受傷，泰國中止和平協議。上週三（11/12）兩國互控對方在邊境開火，柬埔寨稱有平民因此死亡。

