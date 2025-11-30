川普「關閉領空」集結軍隊 委內瑞拉控：非法侵略

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普台北時間昨（29日）深夜在社群發文，呼籲各航空公司、飛行員、毒販及人口販運者「斟酌」進入委內瑞拉空域，疑暗示將對委國動武，委國外交部強烈譴責此舉「非法且毫無理由的侵略」。

川普在旗下真實社群（Truth Social）平台表示，委國上空及周邊領空應被視為全面關閉，美國聯邦航空總署（FAA）隨後示警航空公司，指委國及其周邊的軍事活動升高。

委內瑞拉外交部對此表示，美國無權關閉他國領空，且川普的言論可能造成航空公司不願飛往該國，造成航班不確定性。委國強調，川普此舉是殖民主義威脅、是對人民非法且毫無理由的侵略。

川普近期以打擊毒品為由，利用國際法灰色地帶在公海擊沉至少21艘「運毒船」，並將委國總統馬杜羅領導的太陽卡特爾（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，同時不斷在委國周邊，集結委國軍隊無法比擬的大軍。若川普入侵委內瑞拉，將是美國1989年發動巴拿馬戰爭以來，首次對美洲國家採取戰爭行為。

