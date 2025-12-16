川普「非常難過」黎智英案 認向習近平求情

▲ 美國總統川普表示，他對黎智英在香港審判中被定罪「感到非常難過」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 壹傳媒創辦人黎智英被控違反「港區國安法」，香港法院15日裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。美國總統川普（Donald Trump）表示，他對黎智英在香港審判中被定罪「感到非常難過」，並透露自己先前曾要求中國國家主席習近平，請他考慮釋放黎智英。

根據彭博社報導，川普15日在白宮的一場活動中談及黎智英遭定罪一事，表示自己「感到非常難過」，「我曾與習近平談過此事，並請他考慮釋放黎智英。」

川普補充稱：「他身體不好。他是個老人了，而且健康不佳。所以我確實提出了這個請求，接下來就看結果如何。」

川普沒有詳細說明與習近平談及此事的具體時間，但他先前曾表示，兩人在10月下旬於韓國面對面會晤時，他就曾向中方提起黎智英案。兩位領導人之後也在11月就貿易與台灣議題進行過通話。

黎智英被定罪與案件背景

現年78歲的黎智英15日被判兩項串謀勾結外國勢力罪與一項串謀發布煽動刊物罪全部成立。報導稱，黎智英案已成為習近平堅決壓制香港政治異議的象徵。

黎智英創立了現已停刊的《蘋果日報》，因被認定串謀勾結外國勢力以及串謀刊印煽動性刊物，在北京強行實施的《香港國安法》下被定罪，最高恐面臨終身監禁。黎智英及其媒體長期為香港民主運動發聲，並對中國共產黨持強烈批判立場。

這項有罪判決有可能加劇北京和華盛頓之間的緊張關係，正值全球兩大經濟體試圖落實一項脆弱的貿易休戰協議之際。川普的名字在856 頁的判決書中被提及近 200 次，他過去多次承諾會介入此案，並曾表示將「竭盡所能」協助黎智英獲釋。

這項裁決是在一場歷時兩年、超過 150 天的馬拉松式審理後作出，國際社會迅速發出譴責聲浪。根據家屬說法，黎智英在獄中的健康狀況明顯惡化，出現嚴重體重下降，以及聽力與視力衰退等問題。

