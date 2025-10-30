公視新聞記者王彥婷在南韓報導，「美國總統川普訪韓，南韓宣布雙方已經敲定關稅稅率，30號早上包含朝鮮日報和韓民族新聞都是頭版全開報導。南韓方特別提及台灣表示半導體關稅，不會比台灣的更不利，引發關注。」

各大報頭版頭條全開，美國總統川普亞洲行重點行程之一也包含會面南韓總統李在明，而就在兩人會面的29日當晚，南韓隨即宣布雙方達成貿易協定。

南韓總統府政策室長金容範宣布，「就半導體領域而言，我們獲得的待遇不遜於我們的主要競爭對手之一台灣，這將改善我們公司進入美國市場的條件，並提供比其他國家例如仍在進行關稅談判的印度更有利的出口環境。」

根據APEC代表團隊成員指出，目前台美關稅談判持續推進，重點也包含爭取「232關稅優惠」，還有台美半導體供應鏈合作。

美「232條款」是什麼？ 調查項目、對台半導體可能影響一次看

業界分析，若南韓半導體關稅條件不會較差，將來台韓相同半導體商品輸美，台灣可能面臨與韓國相同，學者則樂觀看待。

台灣APEC研究中心執行長張建一分析，「即使未來同樣的關稅，台灣還是比較強，因為半導體基本上是賣方市場，特別在先進製程這個部分，它是可以轉嫁的。在裡面也有三星一個館，它展現2奈米的晶片，所以它已經做出來，重點不是做出來，重點是良率。」

學者也分析，觀望目前情勢，與美方談判重點就在投資內容，台灣爭取稅率20%向下不疊加機會大，不過承諾的投資金額與實踐程度，才是後續重點必須持續關注。

川普：韓晶片關稅將不遜於台 學者指台灣技術更佳樂觀看待

