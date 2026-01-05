川普、馬斯克和好了？供委內瑞拉星鏈寬頻、海湖莊園共進晚餐

美國3日凌晨發動代號「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）軍事行動，動員超過150架次戰機與特種部隊，直搗委內瑞拉首都卡拉卡斯，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發國際高度關注。空襲後，太空探索科技公司（SpaceX）旗下的低軌衛星網路「星鏈」（Starlink）隨即宣布，將向委內瑞拉人民提供免費寬頻網路服務直到2月3日。

馬斯克響應美軍逮捕馬杜洛夫婦

星鏈近年在天災與衝突地區被大量部署，成為傳統通訊基礎建設中斷時的重要替代方案。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，星鏈即在當地廣泛使用，協助政府、軍方與民間維持聯繫，馬斯克甚至形容其為「烏克蘭軍隊的骨幹」。此外，美國近年多起重大災害，像是2024年海倫颶風（Hurricane Helene）肆虐美國東南部期間、2025年初加州洛杉磯野火，星鏈也被用於緊急通訊支援。

星鏈4日在官網說明相關措施後，SpaceX執行長馬斯克也在社群平台轉發貼文，寫下「支持委內瑞拉人民」，還轉發白宮發布的馬杜洛被捕後的照片，並寫下「恭喜川普總統！這是全世界的勝利，也是向全世界邪惡獨裁者發出的明確訊號」公開表態力挺美方軍事行動。

川普與馬斯克的關係回溫？

針對星鏈於委內瑞拉展開行動，美國總統川普（Donald Trump）給予高度評價。綜合外媒報導，川普與馬斯克3日晚間曾在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）共進晚餐，川普還形容馬斯克是「80％的超級天才、20％的錯誤」，肯定其影響力，但也直言馬斯克的決策風格常引發爭議。馬斯克隨後也在社群平台分享與川普夫婦共進晚餐的貼文，被外界解讀為雙方關係回溫。

回顧川普與馬斯克的關係，2人曾因政策立場不同惡言相向。雙方在2025年初川普剛上任總統時，成立政府效率部門（DOGE），並由馬斯克領軍，合作推動政府改革與預算削減。隨後卻因《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）通過而決裂，馬斯克曾公開批評該法案過於「瘋狂」，恐怕會推升債務，甚至痛斥川普「忘恩負義」，而川普也對馬斯克感到「非常失望」。

如今川普再度公開讚揚馬斯克，也被外界認為背後反映的是雙方在科技、媒體影響力與國家基礎建設等層面的交集的利益，也凸顯私人科技企業在地緣政治與國際危機中，扮演的角色日益吃重。