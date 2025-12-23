川普：馬杜洛下台會是「明智之舉」

美國總統川普(Donald Trump)22日表示，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)下台會是「明智之舉」，他並嚴厲警告如果馬杜洛想要「來硬的」，將會有嚴重且持久的後果。

記者詢問位於佛羅里達州家中的川普，華盛頓對卡拉卡斯(Caracas)的威脅是否旨在結束馬杜洛12年來的執政？川普回答說，「這要看他的決定，取決於他想要怎麼做。我認為對他來說下台會是明智之舉」。

但川普也補充說，如果馬杜洛想做些什麼─如果他想來硬的，那將會是他最後一次能擺出強硬態勢了。

美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)22日稍早在接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時表示，馬杜洛必須下台，表明華盛頓正尋求委內瑞拉領導階層更迭。

美軍近幾個月來加強在加勒比海地區的部署，並對這個地區和太平洋的疑似販毒船隻展開空襲，已造成超過100人死亡。儘管美方聲稱這些任務意在打擊毒品走私，但馬杜洛表示，這其實是美方尋求更迭他的政權的全面性行動一環。 (編輯:柳向華)