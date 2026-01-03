川普：馬杜洛夫婦身在美艦「硫磺島號」 突襲前1週曾與其通話

2017年6月24日，委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人希莉亞，在卡拉卡斯出席陸軍節慶典。美聯社



美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛夫婦押回美國。美國總統川普當天接受福斯新聞訪問表示，馬杜洛夫婦現人在美艦「硫磺島號」，也指突襲行動前1週曾與馬杜洛通話，副總統范斯表示川普曾提出「多個出口（off-ramps）」令其退場。

川普（Donald Trump）接受福斯新聞訪問表示，他與數名軍方將領在佛州海湖莊園即時觀看抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）行動，馬杜洛夫婦已登上美艦「硫磺島號（USS Iwo Jima）」往紐約，並說1周前曾與馬杜洛通話。

美國副總統范斯（JD Vance）也在社群媒體上發文稱，在美軍執行行動前，川普曾提出「多個出口（off-ramps）」，又指川普堅持「毒品走私必須停止，盜走的石油必須歸還美國」立場。

川普也表示，美國正決定委內瑞拉的下一步， 「我們不能冒險讓別人接管委內瑞拉，然後接手馬杜洛遺留事務，所以我們要做出決定，我們將深度參與其中。」

委內瑞拉軍事要塞提烏納堡1月3日傳出爆炸聲，當地已停電，附近發生火災。路透社

川普強調行動中沒有美國人喪命，但在「戒備森嚴的要塞」試圖逮補馬杜洛時有人受傷，有（美軍）直升機遭擊中，但也說美國並未損失任何飛行器。

委內瑞拉執政黨領袖費南德茲（Nahum Fernández）稍早告訴美聯社，馬杜洛是在軍事要塞提烏納堡（Fuerte Tiuna）被美軍抓走，提烏納堡基地位於委內瑞拉首都卡拉卡斯市區，馬杜洛和妻子希莉亞長居在基地內的寓所。

委內瑞拉軍事要塞提烏納堡附近的住宅區1月3日凌晨傳出爆炸聲，該區已經停電。美聯社

