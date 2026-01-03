川普「高劑量阿斯匹靈」吃了25年？醫搖頭：不是神藥

美國總統川普自曝服用高劑量阿斯匹靈長達25年，重症醫師黃軒指出，許多民眾誤以為阿斯匹靈可保養心臟、吃越久越安全，但事實上阿斯匹靈並非保健食品，而是抗血小板藥物，長期服用恐增加出血風險。

美國總統川普自曝服用高劑量阿斯匹靈長達25年。（圖／美聯社）

黃軒醫師表示，阿斯匹靈的功能只有一個，就是讓血液比較不容易凝固。他強調，吃久不等於安全，若服用族群錯誤，反而會增加出血風險。關於「沒病先吃可預防心臟病」的說法，黃軒引用最新大型研究指出，沒有心血管病史的人進行初級預防時，心臟保護效果有限，反而會使顱內出血、腸胃出血風險上升，目前多數國際指引不建議健康成人為預防而長期服用阿斯匹靈。

針對劑量問題，黃軒說明，劑量越高副作用越多，高劑量長期使用會產生累積效應，增加出血風險。醫學上追求的是最低有效劑量，而非「吃到有感覺」。他也提醒，沒出事不代表沒風險，出血不是每天發生，但一旦發生可能導致胃出血或顱內出血，一次就可能致命。

對於老年人服用阿斯匹靈的迷思，黃軒表示事實剛好相反。年紀越大血管越脆弱、胃黏膜修復速度變慢，且常合併多種藥物。研究顯示，高齡族群服用阿斯匹靈，死亡率未下降，但出血事件明顯增加。

研究顯示，高齡族群服用阿斯匹靈，死亡率未下降，但出血事件明顯增加。（圖／Photo AC）

黃軒引用美國預防服務工作小組於2022年發表在《美國醫學會雜誌》的研究指出，這項研究直接修改了全球阿斯匹靈的醫療指引。該指引建議，低劑量阿斯匹靈僅用於40至59歲沒有腸胃出血、又有高風險心血管疾病的患者。60歲以上持續使用阿斯匹靈，會增加腸胃出血和腦出血的風險。

此外，黃軒也引用發表於《新英格蘭醫學雜誌》的ASPREE研究，該研究發現對於健康老人，阿斯匹靈沒能顯著延長無失能生存期，反而增加了出血風險。

關於川普服用25年沒事的案例，黃軒分析有兩個可能，一是倖存者偏差，他只是運氣好沒胃出血；二是次級預防，如果他曾經有過小中風、裝過支架或有心絞痛，情況就完全不同。他強調，川普的案例是極端的個案，在科學證據金字塔裡等級最低，應該相信的是隨機對照試驗的大數據。

黃軒列出真正該服用阿斯匹靈的族群，包括曾心肌梗塞、曾中風或已確診冠狀動脈疾病等。（示意圖／Pixabay）

黃軒列出真正該服用阿斯匹靈的族群，包括曾心肌梗塞、曾中風或短暫腦缺血、已確診冠狀動脈疾病、放過心臟支架等，這些屬於次級預防，有病史經醫師評估後該吃就要吃。

至於不該自行服用的族群，包括沒有心血管病史、容易胃痛或胃潰瘍、曾腸胃或腦部出血、同時服用抗凝血藥、高齡卻沒經醫師評估等。黃軒提醒，阿斯匹靈不是神藥，而是一把救命也可能傷命的藥，該不該吃不是看新聞或聽朋友，而是看是否為適合的族群。

黃軒建議，如果民眾或家人已經服用阿斯匹靈很多年，當初也說不清楚為什麼開始吃，應該回診詢問醫師是否還需要繼續服用，這句話有時比吃藥更保命。

