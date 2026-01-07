川普、高市早苗宣傳吸粉有一套…沈榮欽指年輕人厭惡官僚文化：全世界政府人員都該懂

近日美國總統川普因命美軍長驅直入委內瑞拉首都逮捕獨裁總統馬杜洛，瓦解該國長期腐敗、喪失人權的問題，再度收穫一波人氣；日本首相高市早苗手捧已故前首相安倍晉三遺照赴伊勢神宮參拜，同樣引起話題。前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（7日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，現代年輕人在網路時代長大，相當厭惡官僚文化，反而喜歡行事很貼近民眾的政治領袖，對此他認為，全世界尤其是政府人員應該要懂其中邏輯。

沈榮欽說，政府在行動前要做好完整規劃，行動只是最後的冰山一角，背後要有完整的策略推出，如果去看川普，他有一點和世界多數領袖不同，即是自家社群「Truth Social」已變成全球關注的中心，所以從本質上來說，川普儼然是國際第一的「政治網紅」，有任何訊息都可直接在上面發布。



沈榮欽表示，很明顯川普幕僚此次突襲委內瑞拉準備了很完整的宣傳策略，Truth Social的宣傳是其一，再來是川普也能立刻去上甚麼節目、訪談，增加擴散力。



沈榮欽提到，像MAGA其實是有分好幾個派別，內部也是鬥得很兇，然而川普是唯一能把全部派系整合在一起的人，因此在很多層面上，就只有川普能做到這種規模的宣傳。



沈榮欽指出，如果看全世界現代民主國家受歡迎的政治領袖，會發現與過去有所差別，關鍵在於現代年輕人在網路世代長大，非常厭惡官僚組織那一套。



沈榮欽直言，高市早苗大受日本民眾歡迎，是因除了每天辦公外，回家還要照顧先生、做家事，不吝於把私事對外分享，使大眾可以感受到她的真誠坦率，現代人喜歡的是此類型的政治領袖。



提到近日高市早苗赴伊勢神宮參拜引起話題，沈榮欽也說，高市早苗抱著安倍晉三遺照去參拜，展現了她有情有義的一面，這些富有人性的畫面是讓人相當感動的。

(圖片來源：三立新聞網、首相官邸、新聞放鞭炮)

