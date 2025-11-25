川普、高市通話 台灣問題不方便透露

(本報綜合報導)中國大陸國家主席習近平與美國總統川普在昨晚通了話。外界關注兩人是否談及相關話題。日本政府相關人士透露，川普總統主動提出也要跟高市通話，目前高市就今天上午與川普總統進行通話進行最後協調。外界認為川普將向高市說明與習近平會談的內容。



共同社報導，高市上午在官邸回答記者團的提問時透露，川普在通話中，向她說明了包括美中領袖電話會談在內的近期美中關係情況。她還說雙方就加強日美同盟，以及印太地區面臨的形勢和挑戰「廣泛地交換了意見」，「確認日美之間的密切合作」。但高市未進一步透露通話細節。有記者提問這次通話是否談及台灣有事相關議題，但高市避答。她表示：「會談內容屬於外交上的互動，不方便透露詳細內容。」



川普在社群平台「真相社群」發文表示，他與習主席進行了「富有意義」的通話，但他未提及雙方有討論到台灣問題。外界十分關注川普將在與高市的通話中，對台灣問題表達什麼樣立場。