川普「黃金艦隊」邀南韓建造 加碼助造核潛艦 北韓不滿
美國總統川普，先前宣布的「黃金艦隊」計畫，主要合作對象，就是南韓的造船業，作為交換，美國也將協助南韓打造第一艘核動力潛艦。對於美韓在潛艦上加強合作，北韓領導人金正恩相當不滿，除了也前往視察自家潛艦建造工程，也痛批南韓行為，對北韓構成安全威脅。
美國、南韓、日本與北韓正在東亞地區展開潛艦軍備競賽，引發區域緊張局勢升溫。美國總統川普宣布的「黃金艦隊」計畫選定南韓韓華海洋（Hanwha Ocean）為主要合作夥伴，並承諾協助南韓打造首艘核動力潛艦。同時，日本也暗示可能發展核潛艦，而北韓領導人金正恩則親自視察本國核潛艦建造工程，並強烈譴責南韓的核潛艦計畫對朝鮮半島安全構成威脅。這場海軍力量競賽正在東亞水域悄然展開，各國積極擴充潛艦戰力以鞏固自身海洋利益。
美國總統川普的「黃金戰艦」計畫唯一點名合作對象就是南韓的韓華海洋。川普表示，美國海軍將推出全新巡防艦級別，並與優秀的南韓企業韓華合作，韓華已同意對費城海軍造船廠投資50億美元，重啟這個曾經偉大的造船基地。根據韓聯社報導，韓華協助美軍建造的新型護衛艦將立即動工，預計兩年半內下水，最終規模將達到25艘。
韓華計畫分階段將智慧造船技術導入費城造船廠以擴大生產能力，未來也將拓展至軍艦維修、保養與整備業務。除了韓華之外，HD現代重工（HD Hyundai）也可能參與計畫，該公司已和美國最大的軍艦造船商亨廷頓英格爾斯（Huntington Ingalls Industries）建立合作關係，協助川普實現讓美國造船再次偉大的目標。
在潛艦戰力方面，川普強調美國目前有15艘潛艦正在建造中，擁有全球最先進的潛艦技術，至少領先其他競爭對手15年，中國和俄羅斯都無法媲美。美國繼同意幫助澳洲打造核動力潛艦後，也同意協助南韓打造第一艘核潛艦。由於美國的原子能法禁止轉移軍用核材料，未來雙方可能參考澳洲模式，另外簽署特別協議解套。南韓國家安保室長魏聖洛表示，關於核動力潛艦合作，雙方一致認為需要另行簽署協定，並已同意推動相關進程。
在等待核潛艦完工之前，南韓持續強化自己的潛艦計畫。10月，排水量3600噸的南韓蔣英實號潛艦（SS-087）在韓華海洋工廠舉行下水儀式。與島山安昌號潛艦相比，蔣英實號船長增加6公尺，排水量增加600噸，推進系統也大幅進化，採用鋰電池取代鉛酸電池，使潛艦在水下航行潛航時間增加。
南韓退役海軍上將金德基接受CNN訪問時強調潛艦戰力的重要性，他表示若朝鮮半島發生戰爭，擁有核潛艦就能更有效牽制中俄的艦艇，南韓也需要遠距離行動，以阻止中國潛艦進入韓國水域支援北韓。
與此同時，日本防衛大臣小泉進次郎最近登上自衛隊的蒼龍級潛艦「青龍號」視察。面對南韓將打造核動力潛艦的消息，日本首相高市早苗接受讀賣新聞專訪時語帶玄機，被問到是否採用核動力潛艦強化國防時，以不排除任何選項做回應。
當日韓都在聚焦潛艦戰力時，北韓領導人金正恩突然親臨排水量8700噸級的核潛艦建造工程，並以強硬措辭譴責南韓的核潛艦計畫。金正恩表示近期在華盛頓達成的南韓核潛艦開發計畫，將進一步加劇朝鮮半島的不穩定，並稱其為必須加以應對的安全威脅。北韓官媒雖然沒有提及金正恩視察的時間，但陪同的女兒金主愛穿著和19日出席新浦市工廠儀式相同的服裝。
面對經濟困頓，金正恩似乎想靠發展觀光籌措軍費資金，最近他帶著女兒視察三池淵市的高級度假飯店。由於這個地點接近中國邊境，外界普遍認為北韓建設這個度假村是想吸引中國觀光客。
