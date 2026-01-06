川普：18個月內增產石油 救委內瑞拉經濟
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普表示，必須先讓委內瑞拉恢復元氣，才能舉行新一輪選舉，產生新領導人。此外，他預計18個月內能讓委國增產石油，有助於挽救受重創的經濟。
川普（Donald Trump）今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時表示，委內瑞拉若要舉行選舉以接替馬杜洛（Nicolas Maduro）執政，這可能還需要一段時間。
川普說，「我們必須讓這個國家先恢復元氣」。
他告訴NBC說：「我們必須先整頓這個國家，不能馬上舉行選舉。目前委國人民甚至無法投票，根本沒有辦法舉行大選。」
川普曾表示，他的政府官員將「管理」委內瑞拉。
此外，川普也告訴NBC說，如果石油公司能重返委內瑞拉，美國將透過某種方式予以補償。他認為，提升委國石油產量，將有助於挽救委國受重創的經濟。
川普說：「我們必須投入大量資金，而石油公司會負擔這筆開銷，之後他們會經由美政府或公司營收來取得補償。」
川普預測，委內瑞拉的石油產量，最快18個月內就能開始回升。
但部分專家預計，外國石油企業若要重返委內瑞拉，恐怕還需要一段時間，其中考量到高額成本、政治不確定因素，以及過往委內瑞拉政府曾經將石油產業國有化。（編譯：紀錦玲）1150106
