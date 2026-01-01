川普：2個月內動工興建「美國凱旋門」

▲美國總統川普（Donald Trump）表示，將在兩個月內動工興建美版凱旋門。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）之前多次表示要在華盛頓興建「美版凱旋門」，不過，凱旋門至今尚未動工，且有不少批評人士提出質疑，讓外界好奇川普是否會改變主意。然而，川普最新接受美國媒體訪問時肯定地說，將在兩個月內動工興建凱旋門，並強調「肯定會很棒！大家都會喜歡」。

根據《Politico》報導，川普12月31日接受《Politico》電話訪問時，談到他的凱旋門計畫，川普說目前還沒有動工，但是將在未來兩個月內開始興建。川普表示，大家也喜歡目前正在建造中、史上改建規模最大的白宮新宴會廳，但「人們最愛的還是凱旋門」。

美版凱旋門預計將建在華盛頓特區國家廣場林肯紀念堂對面，是川普欽定的慶祝美國建國500週年的項目之一，將仿造巴黎凱旋門的樣式打造。

批評人士則質疑，白宮是否有權利繞過程序在華府大興土木搞建設，工程的成本以及審美也是讓人擔憂的問題。目前尚不知凱旋門的經費來源，但川普曾暗示會由民間募款的收入來支付。

