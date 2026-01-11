川普「2050核能大躍進」，發電量翻四倍硬扛北京！《金融時報》大哉問：核能是AI軍備競賽的終極燃料，還是下一個債務黑洞

​為了在AI軍備競賽中打敗北京，川普政府喊出2050核能產能翻四倍的驚人目標，矽谷的科技巨頭更是紛紛搶購核電。英國《金融時報》深入密西根州的帕利塞茲核電廠，探討這場由算力焦慮驅動的核能復興，究竟是美國工業的救贖，還是建立在債務與風險之上的虛幻「紙牌屋」？​



在密西根湖（Lake Michigan）凜冽的寒風中，一座原本被判死刑的工業巨獸正在甦醒。

這裡是密西根州的帕利塞茲（Palisades）核電廠。七年前，這裡的氣氛截然不同，當時的業主 Entergy 告訴員工，由於頁岩氣革命（Fracking Revolution）帶來了似乎取之不盡的廉價天然氣，加上美國電力需求停滯了二十年，這座運轉良好的核電廠已無利可圖，必須關閉。

「當時大家都很挫折，因為電廠運作得非常、非常好，卻因為我們無法控制的理由被迫關閉，」58歲的控制室退休操作員李麥可（Michael Lee）回憶道。他在帕利塞茲工作了超過20年，直到2022年5月電廠正式熄燈，數以百計的工作職位隨之蒸發。

但在川普（Donald Trump）回歸白宮後，命運的齒輪再度重新轉動。李麥可結束了他的退休生活，重新披掛上陣。現在，他是這場美國工業史上前所未見行動的一員：重啟一座已經進入除役程序的核電廠。這座位於芝加哥東北方兩小時車程、擁有半世紀歷史的老舊設施，如今已成為美國「核能復興」（Nuclear Renaissance）最鮮明的象徵。

這不僅僅是一座電廠的故事，這是美國在全球AI軍備競賽下，試圖扭轉能源命運的縮影。

AI吃電怪獸與算力焦慮

這場核能復興的推手，並非單純的環保情懷，而是赤裸裸的算力焦慮。

隨著人工智慧（AI）的爆炸性發展，數據中心如雨後春筍般湧現，加上製造業回流美國（Reshoring），美國的電網正承受前所未有的壓力。科技巨頭們發現，太陽能和風能雖然綠色，卻有著致命的「間歇性」缺點——太陽會下山、風會停，但伺服器不能停。

為了不讓電力短缺拖慢AI發展的腳步，微軟（Microsoft）和谷歌（Google）等科技巨擘已經簽署了長期購電協議，支持重啟愛荷華州和賓夕法尼亞州已關閉的核電廠。就連亞馬遜（Amazon）也在2024年入股了反應爐開發商 X-energy，並簽訂了支援在美英兩國建設144座小型模組化反應爐（SMRs）的協議。

X-energy 執行長克萊·塞爾（Clay Sell）直言不諱：「限制我們建設AI數據中心的，不是晶片、不是數據管線、不是土地或資本，唯一的瓶頸就是電力。這就是為什麼你會看到如此巨大的資本流向核能。沒有核能，美國無法在與中國的AI競賽中獲勝。」

川普的「核能大躍進」：2050年產能翻兩番

除了矽谷的資本，華盛頓的政治意志更是關鍵推力。川普已將核能視為國家戰略的核心。他承諾大幅削減監管障礙，並投入數百億美元重啟舊廠、建造新反應爐艦隊。他的目標充滿了「川普式」的宏大與狂野：在2050年前將美國的核能產能翻四倍。

這是一個驚人的數字。美國現有的94座反應爐總產能約為100百萬瓩（GW）。要達成川普的目標，從2030年到2050年，美國每年必須新增15GW的核能產能——這將超越1974年創下的10.5GW歷史峰值。

為了實現這個願景，華盛頓在去年（2025年）10月與私募股權集團布魯克菲爾德（Brookfield）及反應爐設計商西屋電氣（Westinghouse）簽署了一項價值800億美元的合作夥伴關係，旨在啟動八座大型核電廠的建設。

這份由美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）談判達成的協議草案，包含了一些非比尋常的條款：日本政府承諾從美日貿易協定中設立的5500億美元投資基金中，撥出高達1000億美元來支持這些反應爐的建設。此外，協議還包含利潤分享機制，甚至暗示美國政府可能最終入股西屋電氣。

美國能源部幕僚長卡爾·科（Carl Coe）在去年10月甚至暗示，鑑於「國家緊急狀態」，美國政府可能會直接購買並營運這些核電廠。

財務黑洞與歷史的幽靈

然而，在一片「核電復興」的歡呼聲中，歷史的幽靈始終徘徊不去。核能產業有著惡名昭彰的「成本超支」與「工期延宕」紀錄。

就在喬治亞州，最新的兩座大型反應爐——Vogtle 3號機與4號機，分別於2023年和2024年投入運營。這兩座機組比原定計畫晚了七年，預算超支高達180億美元。根據資產管理公司普信集團（T Rowe Price）的報告，其建設成本飆升至每瓩1.5萬美元，是南韓核電計畫的五倍，也遠高於中國、印度和法國。

這些超支的代價最終轉嫁到了消費者身上。自2022年以來，喬治亞州的電費帳單每年飆升超過500美元，引發選民憤怒，甚至在2025年11月的選舉中將兩名共和黨公共服務委員會委員趕下台。

更令人記憶猶新的是，西屋電氣曾因這些巨額虧損於2017年申請破產保護。杜克能源（Duke Energy）執行長哈利·席德瑞斯（Harry Sideris）就對投資者坦言：「除非我們能解決成本超支的保障問題——比如聯邦政府的擔保——否則我們不會輕易冒險。」

傑富瑞（Jefferies）的能源分析師朱利安·杜穆林-史密斯（Julien Dumoulin-Smith）也抱持懷疑態度：「公眾正為通膨所苦，要公用事業公司在這種時候加倍押注昂貴的核能，這簡直是背道而馳。除非數據中心業者願意為這些數十億美元的投資買單，否則我看不到聯邦政府能提供什麼保障。」

小型模組化反應爐（SMR）：救世主還是海市蜃樓？

面對大型核電廠的財務風險，業界將目光轉向了小型模組化反應爐（SMR）。支持者聲稱，SMR可以像樂高積木一樣在工廠預製，然後運到現場安裝，成本更低、速度更快。私人投資者去年更向SMR新創公司挹注了創紀錄的30億美元，OpenAI 創辦人阿特曼（Sam Altman）支持的 Oklo 公司聲稱已擁有約14GW的供電協議。

但「憂思科學家聯盟」（Union of Concerned Scientists）的物理學家艾德溫·萊曼（Edwin Lyman）對此嗤之以鼻：「這個行業正在吹噓新反應爐會有多不同，但基本面根本沒變：核能比其他能源昂貴，且仍有事故與核擴散風險。你無法祈禱這些問題消失，川普所謂的核能復興，根本是建立在紙牌屋之上。」

事實上，目前美國開發中的50多種SMR設計，尚未有任何一個證明具有商業可行性，也沒有任何一個獲得美國核能管理委員會（NRC）的運營許可。

監管戰場：效率與安全的拉鋸

為了加速進程，川普政府正試圖改革NRC這個被其稱為「規避風險」的監管機構。這引發了前任官員的強烈反彈。

2012年至2014年擔任NRC主席的艾莉森·麥克法蘭（Allison Macfarlane）警告：「我很擔心對獨立監管機構的攻擊」、「如果你不是一個嚴格且獨立的監管者，當行業或政客逼你走捷徑時，事故風險自然會上升。」麥克法蘭認為，考慮到美國建設反應爐的漫長時間與高昂成本，川普的2050年目標「絕對不可能」實現。

儘管爭議不斷，但在密西根州的帕利塞茲電廠，工人們正為了幾週後的重啟做最後的設備調整。收購該廠的 Holtec International 已獲得32億美元的美國政府支持。這筆資金不僅用於升級設備，還將補貼購買電力的農村公用事業單位，並計畫在未來建造兩座SMR。

「這是一個驚人的計畫，」Holtec Palisades 核電廠副總裁麥克·米利納雷克（Mike Mlynarek）自信地強調。他強調重啟舊廠比從頭蓋新廠更便宜、更快速，並且開創了一條監管先例——這條路現在也被三哩島（Three Mile Island）和杜安·阿諾德（Duane Arnold）核電廠所仿效。

巴爾的摩的 Constellation Energy 也在去年11月獲得川普政府10億美元的聯邦貸款，計畫在2027年底重啟三哩島的一個反應爐——那個曾發生美國史上最嚴重核事故的地點，這次為了微軟的AI帝國準備再次運轉。

「這是我們見過最好的核能融資市場，有稅收減免、貸款、飆升的能源需求和私人投資，」華盛頓智庫突破研究所（Breakthrough Institute）的亞當·斯坦（Adam Stein）樂觀表示，「這與2000年代中期的那次失敗的復興完全不同。」

然而川普豪賭的結局尚未可知：美國能否不重蹈預算超支的覆轍，成功建立起新的核能艦隊？AI與日俱增的算力需求，是否真能成為支撐高昂核電的長期基石？對李麥可和他的同事們來說，這是一份失而復得的工作與榮耀；但對整個美國而言，這卻是一場賭上能源未來、財政紀律與環境安全的世紀博弈。

