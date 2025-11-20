川普「28點俄烏和平計畫」醞釀中 CNN：要求烏克蘭割讓頓巴斯並裁軍

俄軍11月19日以飛彈轟炸烏克蘭西部城市特諾皮爾，擊中一棟公寓，圖為一名心理師20日在現場安撫一名受驚嚇的住戶。路透社



美國總統川普近日批准一項官員制訂的28點俄烏和平計畫，烏克蘭僅被告知要點、但不知曉細節。最新報導指出，計畫中要求烏克蘭割讓東部頓巴斯（Donbas）地區，還要求基輔當局裁軍，以換取美國提供的安全保障。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名熟悉該文件的西方官員透露，這項和平計畫包含的割讓領土與裁軍，將要求烏克蘭割讓東部頓巴斯，並限制其軍隊規模，以換取美國提供的安全保障。

這份28點計畫已交由美國總統川普審閱，是白宮為終結俄烏戰爭所作的最新嘗試，部分內容包括要烏克蘭在俄軍目前尚未控制的地區讓出領土，這在過去對烏克蘭而言是完全無法接受的。

但美方官員認為，目前出現重新啟動和平談判的契機。

該計畫仍屬架構階段，諸多條款尚未定案。CNN尚未看到這份文件，已向白宮尋求回應。

美國國務卿盧比歐19日晚間暗示，該文件屬於「潛在構想清單」，而非已完成的提案。

他在X平台以個人帳號發文指出：「終結如烏克蘭般複雜而致命的戰爭，需要大量嚴肅且務實的構想交流。要達成持久和平，必須讓雙方接受艱難但必要的讓步。這就是為何我們正在、且將繼續依據衝突雙方的意見，研擬結束戰爭的可能構想。」

然而，依目前得知的內容來看，這項計畫很可能引發烏克蘭及其支持者批評，因為它要求大幅度割讓領土。構成頓巴斯的盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）兩地，仍有部分區域在烏克蘭控制下。

對於其他爭奪地區，如赫松（Kherson）以及扎波羅熱（Zaporizhzhia），提案內容指出，當前戰線將被凍結。

根據計畫，烏克蘭也將被要求縮減軍隊規模，並撤除部分軍事能力，包括戰爭期間所獲得的某些強大武器。

文件中的其他要點還包括戰後俄語在烏克蘭的地位，以及俄羅斯正教會的狀況。

提案也包含美國支持的安全保障，旨在確保俄羅斯無法進一步入侵或將戰事擴大至歐洲。

這些細節由一名熟悉文件的西方官員透露。CNN於19日報導，川普政府特使魏科夫（Steve Witkoff）正主導相關工作。且有消息人士表示，由於美方認為克里姆林宮近期展現出重新談判的意願，本週談判加速進行。

與此同時，由美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）率領的國防部代表團，本週在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基及其他高層官員會晤，包括討論這項新計畫。

美國官員將國防部代表團此次訪問視為重啟和平談判的一種方式，此前和平談判已停滯數月。

美聯社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）20日表示，若有任何有關烏克蘭的和平計畫，歐盟和烏克蘭都必須參與。

