川普「28點和平計畫」曝光！傳要求烏克蘭重大讓步 美議員：偏袒俄羅斯

國際中心／程正邦報導

神秘邁阿密會面 川普特使與普丁親信密談停火方案

俄烏戰爭陷入膠著之際，一項由美國總統川普代表私下推動的「和平計畫」近期引爆華府政壇的擔憂與爭議。據多名消息人士透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）於上月在美國邁阿密與俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）舉行了密會，雙方討論了一份旨在結束俄烏衝突的28點和平計畫。

據《路透社》報導，出席這次高度敏感會議的除了魏科夫外，還包括川普女婿庫許納（Jared Kushner）。值得注意的是，德米崔耶夫不僅是俄羅斯最大主權財富基金的掌舵者，更是俄羅斯總統普丁的親近盟友。儘管德米崔耶夫曾被美國政府列入制裁黑名單，但川普團隊仍特別批准其入境美國進行會談。

消息人士透露，德米崔耶夫今年已多次與魏科夫會談俄烏事務，顯示這項和平倡議並非單一事件。

美議員痛批川普的和平協議偏袒俄羅斯。（圖／翻攝自X平台 @Kahlissee）

傳計畫要求烏克蘭「重大讓步」 川普盼澤倫斯基感恩節前同意

這份未公開的「28點和平計畫」內容被指可能對烏克蘭極為不利。知情人士透露，該計畫要求烏克蘭必須做出「重大讓步」，但目前尚不清楚這些要求是否已經被納入方案的具體條文內。

儘管爭議重重，川普似乎急於推動計畫。川普公開表示，他希望烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）能夠在美國感恩節前同意此計畫。此外，根據《路透社》先前報導，美方曾向烏克蘭發出警告，若基輔當局拒絕這份和平計畫，美國可能考慮減少對烏克蘭的軍事援助，這讓烏克蘭面臨巨大的外交壓力。

事實上，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）本週也被安排在邁阿密與魏科夫會面討論該計畫，但他隨後強調，自己僅處理程序性事項，並未參與實質內容協商。

烏克蘭面臨割地換和平，澤倫斯基稱是烏史最艱難的決定。（圖／翻攝自澤倫斯基Ｘ平台）

國會兩黨同表擔憂 共和黨主席怒批：偏袒俄羅斯

川普團隊繞過正規外交程序私下推動和平方案的作法，已在華府內部引發巨大反彈。多位美國官員指出，包括國務院及白宮國家安全會議的高層，並未全面掌握這份和平計畫的內容，連美國烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）也未參與魏科夫與德米崔耶夫的磋商。

部分官員對此表示擔憂，甚至有高階官員透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）雖被告知計畫內容，但其中可能包含他之前已否決的提案。

國會內部的擔憂情緒尤其強烈。參議院軍事委員會共和黨主席韋克爾（Roger Wicker）直言，這份計畫存在「諸多問題」，他強烈反對烏克蘭被迫割讓領土給普丁，並稱普丁是「全球最惡名昭彰的戰爭罪犯之一」。多位國會人士認為，魏科夫與庫許納此舉明顯未遵循跨部門程序，且方案「明顯偏向俄羅斯利益」。

卡內基國際和平基金會俄羅斯與歐亞研究資深學者馬西科特（Dara Massicot）分析指出，普丁將這份計畫視為未來協議的基礎，這暗示著俄方可能還會在此份已對烏克蘭不利的提案上，提出更多修訂要求。這場由川普團隊私下推動的爭議和平倡議，已為俄烏戰爭的未來增添了更多不確定性。

