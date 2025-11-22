川普「28點和平計畫」曝光！傳要求烏克蘭重大讓步 美議員：偏袒俄羅斯
國際中心／程正邦報導
神秘邁阿密會面 川普特使與普丁親信密談停火方案
俄烏戰爭陷入膠著之際，一項由美國總統川普代表私下推動的「和平計畫」近期引爆華府政壇的擔憂與爭議。據多名消息人士透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）於上月在美國邁阿密與俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）舉行了密會，雙方討論了一份旨在結束俄烏衝突的28點和平計畫。
據《路透社》報導，出席這次高度敏感會議的除了魏科夫外，還包括川普女婿庫許納（Jared Kushner）。值得注意的是，德米崔耶夫不僅是俄羅斯最大主權財富基金的掌舵者，更是俄羅斯總統普丁的親近盟友。儘管德米崔耶夫曾被美國政府列入制裁黑名單，但川普團隊仍特別批准其入境美國進行會談。
消息人士透露，德米崔耶夫今年已多次與魏科夫會談俄烏事務，顯示這項和平倡議並非單一事件。
傳計畫要求烏克蘭「重大讓步」 川普盼澤倫斯基感恩節前同意
這份未公開的「28點和平計畫」內容被指可能對烏克蘭極為不利。知情人士透露，該計畫要求烏克蘭必須做出「重大讓步」，但目前尚不清楚這些要求是否已經被納入方案的具體條文內。
儘管爭議重重，川普似乎急於推動計畫。川普公開表示，他希望烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）能夠在美國感恩節前同意此計畫。此外，根據《路透社》先前報導，美方曾向烏克蘭發出警告，若基輔當局拒絕這份和平計畫，美國可能考慮減少對烏克蘭的軍事援助，這讓烏克蘭面臨巨大的外交壓力。
事實上，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）本週也被安排在邁阿密與魏科夫會面討論該計畫，但他隨後強調，自己僅處理程序性事項，並未參與實質內容協商。
國會兩黨同表擔憂 共和黨主席怒批：偏袒俄羅斯
川普團隊繞過正規外交程序私下推動和平方案的作法，已在華府內部引發巨大反彈。多位美國官員指出，包括國務院及白宮國家安全會議的高層，並未全面掌握這份和平計畫的內容，連美國烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）也未參與魏科夫與德米崔耶夫的磋商。
部分官員對此表示擔憂，甚至有高階官員透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）雖被告知計畫內容，但其中可能包含他之前已否決的提案。
國會內部的擔憂情緒尤其強烈。參議院軍事委員會共和黨主席韋克爾（Roger Wicker）直言，這份計畫存在「諸多問題」，他強烈反對烏克蘭被迫割讓領土給普丁，並稱普丁是「全球最惡名昭彰的戰爭罪犯之一」。多位國會人士認為，魏科夫與庫許納此舉明顯未遵循跨部門程序，且方案「明顯偏向俄羅斯利益」。
卡內基國際和平基金會俄羅斯與歐亞研究資深學者馬西科特（Dara Massicot）分析指出，普丁將這份計畫視為未來協議的基礎，這暗示著俄方可能還會在此份已對烏克蘭不利的提案上，提出更多修訂要求。這場由川普團隊私下推動的爭議和平倡議，已為俄烏戰爭的未來增添了更多不確定性。
最後機會？烏克蘭：將與美國在瑞士磋商、討論結束戰爭
美國提「和平計畫」遷就俄羅斯逼烏克蘭讓步！川普：不是最終方案
[Newtalk新聞] 俄羅斯持續侵犯烏克蘭之際，美國近日向烏克蘭遞交一份烏俄和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普（Donald Trump）今天聲稱，這並非提給烏克蘭的最終方案，不論用什麼方式「我們必須讓它（戰爭）結束」。 根據中央社及外媒報導，川普政府近期提出一項烏俄和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏克蘭軍隊規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，觸及基輔多項「紅線」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）坦言，基輔可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。 歐洲及其他西方領袖也認為，美國提出的28點和平方案可作為終結烏俄戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。川普今天在白宮被媒體問及這項和平計畫是否為提給烏克蘭的最終方案時回答：「不是」並再次強調希望達成和平，他聲稱：「我們正試圖讓它（戰爭）結束，不論用什麼方式，我們必須讓它結束。」 華盛頓郵報報導（The Washington Post）引述知情人士說法揭露，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩新頭殼 ・ 4 小時前
路透：川普特使會普丁密友催生俄烏和平計畫 美政界浮現質疑
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）根據多名知情消息人士，美國總統川普政府的代表上月與俄羅斯特使德米崔耶夫會面，以草擬終結俄烏戰爭的和平計畫，一些美國官員與議員如今對這場會議的影響越發感到擔憂。中央社 ・ 17 小時前
美國烏克蘭官員將在瑞士召開會談 商討終戰方式
（中央社基輔21日綜合外電報導）一名烏克蘭談判代表今天表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。中央社 ・ 16 小時前
[Newtalk新聞] 川普政府日前傳出在與俄羅斯密談「28點和平計畫」，尚未正式公開但已掀起國際輿論。據《POLITICO》報導引述多個歐洲外交官形容，川普特使威特科夫（Witkoff）所提出的草案「荒謬得需要看精神科」。多個 X 帳號評論與消息也指出，對此次「28點和平計畫」，美國政壇中的反對者不僅是民主黨感到不滿，就連共和黨重量級人士也罕見全面開火。 根據 X 帳號「Republicans against Trump」、「Visioner」文章提到，美國參議院軍委會主席、共和黨參議員維克（Roger Wicker）直言，川普版和平計畫最大的根本問題，就是要求烏克蘭「以土地換和平」，形同逼烏克蘭向普丁低頭。維克強調，烏克蘭是否保留武裝力量、保有多少國土，是烏克蘭人民的主權，「不能把一個最惡名昭彰的戰犯當成談判對象，逼一個正在被侵略的國家犧牲自己」。他也強調，任何承諾都不應獎賞普丁的侵略行為，更不能弱化美國及其盟友的安全。 維克警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒有的連環說謊者與殺人者」討論軍控，簡直是天方夜譚。 圖：翻攝自 X 維克更警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒新頭殼 ・ 20 小時前
不演了？再嗆澤連斯基「沒籌碼」川普逼割地限武：總有一天得接受
[Newtalk新聞] 俄羅斯持續侵犯烏克蘭之際，美國總統川普（Donald Trump）近期連番強壓烏克蘭，公開點名基輔必須盡快接受華府主導的28點和平方案，還設下一週期限。川普重申，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）沒有牌可以打，若不滿意提案，烏俄戰爭只能繼續打下去，總有一天「他得接受一些他一直不願意接受的東西。」 川普21日下午在白宮表示，冬天逼近、戰線傷亡飆升，再加上烏克蘭多座能源設施遭到密集攻擊，所有跡象都說明戰爭必須趕快結束。川普指出：「我們已經有一份計畫。現在發生的事情真的很可怕。我們有一條通往和平的方法──或者至少我們認為有。」川普接著說：「他（澤倫斯基）最後必須喜歡這份計畫，如果不喜歡……那他們大概就只能繼續打下去吧。」 川普回憶，在今年2月於橢圓形辦公室會面的場景時就告訴澤連斯基，烏克蘭「沒有足夠的籌碼」讓戰爭完全照他的條件終結，總有一天「他得接受一些他一直不願意接受的事情。」川普指稱：「我認為他（澤連斯基）一年前、甚至兩年前就應該達成協議。最好的協議其實是戰爭根本不該開始。」 川普支持的28點俄烏和平計畫要求烏克蘭將東部頓巴斯（Donba新頭殼 ・ 21 小時前
美盼基輔11/27前接受 川普28點俄烏和平計畫一覽
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國川普政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正面臨史上最艱難時刻。中央社 ・ 1 天前
一覺醒來驚見「賣國協議」！ 澤倫斯基震撼回應
一覺醒來驚見「賣國協議」！ 澤倫斯基震撼回應EBC東森新聞 ・ 22 小時前
德國外長警告：俄烏協議不可操之過急
在美國提出結束俄烏戰爭的28點計劃後，德國外長瓦德富爾發出警告，呼籲各方冷靜應對、避免倉促達成協議。他還透露，歐洲正在緊鑼密鼓地制定替代方案。德國之聲 ・ 18 小時前
