川普：30日上午宣布新任聯準會主席人選

美國總統川普(Donald Trump)29日表示，他打算在30日宣布下一屆聯準會(Fed)主席的人選，外界對於誰將在現任主席鮑爾(Jerome Powell)5月卸任後接掌這個職務的臆測不斷升溫。

川普29日在甘迺迪中心(Kennedy Center)表示：「我將在明天上午(台灣時間30日晚間)宣布聯準會主席。」

川普29日稍早在2026年的首場內個會議上表示，他將在下週宣布鮑爾的繼任人選，同時再次呼籲聯準會應該大幅降息。

鮑爾的主席任期將在5月到期，但川普政府近期的施壓，包含司法部對聯準會華盛頓總部翻修工程成本超支的調查，讓人們認為鮑爾可能繼續留在聯準會，直到2028年他的理事任期到期為止。

已在2025年三度降息的聯準會，在28日結束為期2天的決策會議後，將基準利率維持在3.5%至3.75%區間。川普表示，利率應該再低2到3個百分點，相當於歷史上經濟陷入停滯或衰退時的水準。

根據美國商務部數據，美國第三季經濟成長折合年率為4.4%。

川普近期也試圖加強他對聯準會的影響力，而聯準會不受政治壓力左右的獨立性，被認為是其控制通膨能力的關鍵。

川普近幾個月試圖開除一名聯準會理事，這起案件已經提交至最高法院，司法部則針對鮑爾有關聯準會總部翻修工程的聲明展開刑事調查，鮑爾稱此舉是針對貨幣政策對他進行施壓的「藉口」。

下一任聯準會主席的主要競爭者，包括前聯準會官員華許(Kevin Warsh)、聯準會理事華勒(Christopher Waller)、貝萊德集團(BlackRock)全球固定收益投資長里德(Rick Rieder)，以及川普首席經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)。