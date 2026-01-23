川普：4月訪陸 習年底回訪

美國總統川普22日表示，他計畫於4月訪問大陸，並指出大陸國家主席習近平將在今年晚些時候訪美。美國財長貝森特則形容，美陸關係已達到「非常好的平衡」，他預計兩國元首今年可能在不同場合會晤達4次之多。

川普出席完瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）後，搭乘「空軍一號」專機返美時，向媒體發表談話。他表示期待與習會面，又稱「我與習主席一直保持良好關係。」

川普說，美陸關係在疫情期間陷入緊張，但之後已經明顯改善。他提到，大陸已開始大量採購美國大豆，這對美國農民是好事。

廣告 廣告

貝森特則在接受Politico專訪時表示，美陸關係已達到「非常好的平衡」，即使雙方有分歧，未來也不太可能演變成去年那樣的全面經濟衝突。

他還說，川習今年可能會面4次之多，並維持富有成效的互動關係。他列舉的時機包括川普將於4月訪陸、習可能在夏季回訪華府或是佛州海湖俱樂部，以及兩人可能於邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會同場。

貝森特也透露，川普有興趣出席11月在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會。「既然有這一系列會議的安排，沒有人會想破壞現有局面。」貝森特稱，川習已為美陸整體關係定下基調，即使出現問題，他們可以立即聯繫，迅速緩和局勢。

去年10月30日，川普與習近平於韓國APEC峰會期間，在釜山舉行雙邊會談，會後川普就告訴記者，他將於4月訪陸。當時美陸達成1年的貿易休戰協議，取消川普對大陸加徵的多項關稅，以及北京方面採取的報復措施。

釜山「川習會」未提到台灣議題。但去年11月7日，日本首相高市早苗在眾院答詢時明言，「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，導致陸日緊張局勢急劇升溫。

習近平其後於11月24日晚間與川普通電話，據新華社報導，習「闡明了中方在台灣問題上的原則立場」。美方在總結中沒有提到台灣，而川普表示已接受習的邀請，將於4月訪問北京。

23日，大陸外交部發言人郭嘉昆被問到元首互訪之事時，答說目前沒有可以提供的信息。郭表示：「中美關係穩定發展符合兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待。元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用。」