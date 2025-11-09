川普「50年期房貸」新政策掀話題！FHFA證實：正在研擬中

美國總統川普昨（8）日也在 Truth Social 上發表一張圖片，圖片上左邊是羅斯福前總統的頭像，下面標誌「30年期抵押貸款」，另一張是川普自己的頭像，下面文字為「50年期抵押貸款」。 圖：翻攝自 Truth social

[Newtalk新聞] 美國政府近期有兩項重大住房金融政策引人關注，其一是研究推出「50年期房貸」以協助年輕人購屋；其二則是評估在2025年底前讓房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）重新上市。而美國總統川普昨（8）日也在 Truth Social 上發表一張圖片，圖片上左邊是羅斯福前總統的頭像，下面標誌「30年期抵押貸款」，另一張是川普自己的頭像，下面文字為「50年期抵押貸款」，引起國際討論。

廣告 廣告

根據《路透社》報導，美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（William Pulte）10月20日透露，川普政府「正機會性地評估」讓房利美與房地美重新公開上市的可能性，「最早可能在2025年底前進行」。他表示，川普在第一任期未啟動上市計畫是「正確的決定」，如今則希望趁市場契機，讓兩大住房金融巨頭回歸市場運作，並稱：「我們正努力讓它們像企業一樣高效經營，未來潛力無限。」

報導指出，自川普於2024年11月當選總統以來，兩家公司場外交易股價暴漲超過700%，合計市值達約200億美元。這兩家企業原為國會設立的民營公司，2008年金融海嘯後因次貸危機爆發被政府接管，至今仍由FHFA監管。川普在今年5月曾公開表示，他正「非常認真地考慮」讓房利美與房地美重新上市，並形容「時機已經成熟」。

與此同時，《國會山報》報導，FHFA也在研擬推出「50年期房貸」制度，以減輕美國民眾月付壓力。普爾特在社群平台X上寫道：「感謝川普總統，我們確實正在推動50年房貸——這將是房市的遊戲改變者。」

川普稍早在Truth Social上貼出一張對比圖，將自己與富蘭克林．羅斯福（Franklin D. Roosevelt）並列，註解分別為「50年期房貸」與「30年期房貸」，象徵自己將開創「新房貸時代」。羅斯福新政於1930年代制定30年房貸標準，幫助美國走出大蕭條，而川普則希望藉此新政策為年輕人解決居住負擔。

廣告 廣告

不過《國會山報》指出，隨著美國房價與利率雙高，購屋壓力持續上升。根據Redfin統計，美國中位數家庭平均有38.4%的月收入用於房貸；而根據美國抵押貸款銀行協會（MBA），今年9月「可調利率房貸」（ARM）申請占比達10%，創近兩年新高，反映出民眾正在尋求替代方案以降低初期還款壓力。

普爾特強調，50年房貸的目標是「讓更多家庭買得起房子、少一點被迫租屋的焦慮」。但金融專家警告，雖可短期降低月付，長期利息支出恐更高，可能導致年輕世代「終身房貸化」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普丁仍希望在匈牙利