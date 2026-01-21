川普「AI插旗圖」曝奪取格陵蘭決心 馬克宏：搞不懂他在幹嘛

美國總統川普頻頻放話要接管格陵蘭，甚至祭出加重關稅，要懲罰反對美國接管格陵蘭的歐洲國家。川普21日將出席瑞士的達沃斯論壇並發表演說，人在達沃斯的法國總統馬克宏表示，世界正變得沒有規則，各國絕不能因為恐嚇或霸凌而屈服，川普跟馬克宏等歐洲領導人在達沃斯如何互動和過招，引發外界矚目。

社群秀「AI插旗圖」曝決心 川普奪取格陵蘭絕不回頭

川普在真實社群（truth social）發布一張AI意象圖，他和副手范斯、國務卿盧比歐在格陵蘭插上美國國旗，取得格陵蘭的決心沒有改變。

川普上傳一張AI意象圖，顯示取得格陵蘭的決心沒有改變。圖／翻攝自truth social@Donald J. Trump

川普即將出席在瑞士舉行的達沃斯論壇並發表演說，他揚言要向反對美國掌控格陵蘭的歐洲8國祭出關稅懲罰，屆時跟歐盟領導人的互動備受各界矚目。

美歐貿易戰升溫 馬克宏：不會向霸凌者屈服

人在達沃斯的馬克宏直言，來自美國的競爭是透過貿易協定進行，這些協定損害國家的出口利益、要求他們做出最大讓步，並公然意圖削弱和控制歐洲，再加上無休止地累積新的關稅，這從根本上來說是不可接受的。

馬克宏呼籲各國絕不能因為恐嚇或霸凌而屈服，歐洲將全力捍衛自身的原則和利益，歐洲議會原本要在幾周內表決並批准是否取消美國工業產品的關稅，不過20日已同意暫緩。

川普則在社群公開曝光馬克宏私下傳給他的訊息，馬克宏表示真的不懂川普在格陵蘭議題上的所作所為，川普則表示他同意在達沃斯和各方舉行會談。

