川普「TACO again」、海外主動式ETF領漲！ 00988A、00990A股價創下新高

在川普上演「TACO」交易，加上記憶體行情熱潮延續下，00990A 今（22）日股價突破 11 元，創下新高。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 美國川普政府為強取格陵蘭，威脅要對歐洲徵收關稅；但短時間內旋即撤回，且排除動用武力，激勵美國、亞股反彈。

在川普再次上演「TACO」下，跨國股票型主動式ETF也跟隨美股昨日氣勢，包括主動元大AI新經濟（00990A）股價突破 11 元至 11.04 元，主動統一全球創新（00988A）今跳空大漲，統計收盤表現，00990A 漲幅 2.9%、00988A 更漲 3.1%；對比美股指數型的——富邦NASDAQ（00662）、統一FANG＋（00757）等僅分別漲 0.4%、1.5%，強勢展現選股優勢。

近期，個股漲勢持續從美股「七巨頭」（Magnificent 7）分散，進而影響大型被動式ETF表現，統計至今，近一月，00662 僅上漲 0.1%、00757 反倒跌 5.2%，而聚焦 AI 題材的 00990A 則上漲 10%，股價寫下新高。

法人指出，跨國股票型主動式ETF不受指數限制，且可布局多個市場的強勢個。例如展望強勁的台積電（TSMC）與今日攻上漲停的台達電（Delta Electronics），以及近日美光（Micron）、晟碟（SanDisk）等記憶體，這些強勢股均不在美股「七巨頭」在內。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，今年 AI 概念股再度聚焦於硬體，且與過去集中少數巨頭不同，更分散於具題材性的 AI 硬體設施（例如記憶體），或是特定應用領域，這樣的市況十分有積極尋找強勢股的主動式ETF，更具打敗指數表現機會。

攤開 00990A 之前十大持股：台積電（2330）8.24%、谷歌（GOOGL）6.72%、輝達（NVDA）6.03%、博通（AVGO）5.4%、美光（MU）5.23%、晟碟（SNDK）4.81%、AI 光通訊＆光電元件大廠Lumentum（LITE）3.61%、台達電（2308）3.4%、艾司摩爾（ASML）2.84% 以及美國的行動技術公司 AppLovin（APP）2.66%。

其中，美光、晟碟為 00990A 目前第 5、6 大成分股，這兩檔股票並非「七巨頭」或所謂的「尖牙」（FAANG）成分股。然而，今年來昨（21）日，該兩檔漲幅分別高達 36.3%、111.2%，為ETF績效帶來顯著的正貢獻。

記憶體廠晟碟（SanDisk）今年來股價大漲逾 8 成。 圖：GoogleFinance

另外，因重倉布局記憶體也跟著吃香的 00988A，今日股價也創下新高 11.52 元，累積今年來大漲 14.29%，是 5 檔海外主動ETF中，唯一雙位數漲幅的贏家。

其前十大成分股：美光（MU）8.35%、谷歌（GOOGL）6.32%、Lumentum（LITE）5.03%、晟碟（SNDK）4.27%、輝達（NVDA）3.97%、博通（AVGO）3.89%、西門子能源（ENR）3.69%、萊茵金屬（RHM）3.58%、台積電（2330）3.35%，及中國的電信收發模組商中際旭創（2308）3.25%。兩大記憶體股佔比更多，而台達電則是第 11 大持股。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

