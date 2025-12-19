川普111億美元對台軍售 分析：兼顧美中經貿與台灣防衛嚇阻

美最新對台軍售案涵蓋82套「海馬士」多管火箭系統。圖為漢光41號演習實兵演練第四天，陸軍砲兵第五八指揮部對海馬士系統，進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等科目。讀者提供



美國川普政府週三（12/17）宣布最新對台軍售案，金額達111億美元，是歷來最高額的對台軍售案之一。《彭博新聞》分析，這顯示川普政府在推動與中國貿易及經濟關係的同時，仍致力於強化台灣的防衛力量，也是華府近年協助台灣防禦中國進犯的最重大努力之一。

這起軍售案受到矚目，因為是它為自2001年小布希政府後最大規模的對台軍售案。中國已對此表示強烈不滿，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方「堅決反對並強烈譴責」這項軍售。

這次交易金額雖驚人，但宣布出售的系統大多是台灣曾購買過的項目，僅台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）尚未公開招標。這項軍售案也未包括先前已對台出售、用以防禦中國海上攻勢的「魚叉飛彈」（Harpoon）」、增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）或MK48重型魚雷。

華盛頓智庫「捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）」中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）向《彭博新聞》表示：「這批軍售並不代表美國對台政策突然轉向，而是延續既有政策，只是加強力度。」

辛格頓強調，這項軍售案突顯華府在嘗試對中經濟降溫之際，「仍大舉增加軍事嚇阻能力」。

分析指出，對於擔憂川普可能為重建對中貿易而削弱對台關係的人士來說，這項軍售案或能讓他們略感安心。

彭博新聞9月曾報導，中國國家主席習近平正積極要求川普政府修改對台政策措辭，將維持數十年的「不支持」台灣獨立」改為「反對」。若達成該目標，將是北京的重大外交勝利。

不過美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已表示，川普政府不會為了和中國達成貿易協議而放棄對台灣的長期支持。

美國國務院已發表聲明稱，本週三的軍售案「屬於例行性軍售，以支持台灣防衛現代化」。聲明指出，軍售案「反映台灣當局與美方對台防務需求的共同評估，符合台灣面臨日益增加威脅的情勢。」

本案如同所有對外軍售一樣，都需國會批准。預計本案將如同以往的對台軍售案一樣，獲眾議院外交事務委員會與參議院外交關係委員會順利通過。

不過，實際交付仍取決於台灣與美國製造商簽署的合約，可能延宕數年。2019年對台出售的多架F-16 戰機至今仍未交付。

這次軍售案還涵蓋海馬士多管火箭系統（HIMARS）、標槍飛彈、拖式飛彈等。

眾院中國問題委員會的共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示：「這是川普政府加強美台夥伴關係的重要舉措。台灣正在投資自身防衛，我希望這些急需裝備能盡快交付，以增強嚇阻能力。」

