川普18億美元「反司法武器化」基金遭美法官無限期攔截
川普18億美元「反司法武器化」基金遭美法官無限期攔截
美國一名聯邦法官於週五宣布，無限期凍結由總統川普支持、金額高達18億美元的「反武器化」基金，並要求政府在一週內提交宣誓聲明，保證不會繼續推進該基金，這對川普政府無疑是一次司法挫敗。
根據路透社（Reuters）報導，美國維吉尼亞東區聯邦地方法院法官 Leonie Brinkema 簽發了初步禁令，正式無限期阻擋這筆爭議基金。在此之前，法官上週曾發布臨時禁令，該禁令原定於本週五到期。
這筆高達17.76億美元（約新台幣570億元）的基金，源自於川普與美國司法部達成的一項和解協議。先前，川普曾針對美國國稅局（IRS）提起高達100億美元的訴訟，雙方和解後因而催生了這筆基金。
該基金原計畫由一個五人委員會監管，旨在向自認遭受「法律戰」（lawfare）或「司法武器化」（weaponization）迫害的受害者發放賠償金。而「法律戰」與「武器化」等詞彙，正是川普及其盟友常用來指責司法機關對其進行刑事調查與起訴的政治術語。
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