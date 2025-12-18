川普18分鐘全國演說火力全開！重點一次看

▲美國總統川普（Donald Trump）於美東時間17日晚上發表全國演說。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）於美東時間17日晚上發表全國演說，再次批評前總統拜登留下爛攤子，接著誇口自己政績斐然，還說要向145萬名美國軍人發放1776美元（約新台幣5.6萬元）「戰士紅利」（Warrior Dividend），並將此歸功於關稅。

根據《CNN》報導，川普全長18分鐘的演講的4大重點如下：

指責前朝

川普在演講一開始便再次指責前總統拜登，稱自己接手的是個「一團糟」的國家。川普舉出拜登政府的一系列弊端，包括「開放」的邊境、跨性別男性參加女子運動比賽、犯罪率居高不下、「史上最糟糕的貿易協定」以及「腐敗不堪」的聯邦政府等等。

聖誕節支票

川普宣布將向145萬名美國軍人發放1776美元的支票，以紀念美國建國，並稱之為「戰士紅利」。他將這筆收入歸功於關稅，重申關稅是自己最喜歡的單字，稱關稅正在取得成功且很快將會帶來更多好處，但並未具體說明該計劃的資金來源。

吹噓政績

川普大肆宣揚自己的工作表現，吹噓其在遏制非法移民方面所做的努力，包括再次批評索馬利亞人「腐蝕體制」，從國家「竊取資金」，儘管許多美國人擔憂生活成本問題，川普仍堅持宣稱經濟取得了成功，並錯誤地聲稱自己結束了8場戰爭。他還再次錯誤地聲稱，在第二個總統任期內，已經讓美國獲得了「18兆美元」的投資。

施壓國會

川普重申聯邦政府應該直接向美國民眾提供購買醫療保險的資金，而不是補助保險公司。此前，參議院未能通過一項由共和黨主導的法案，該法案旨在將聯邦資金直接撥入《平價醫療法案》（ACA）參保者的健康儲蓄帳戶，以幫助他們支付醫療費用。

《CNN》與《美聯社》事實查核

針對川普演講所說內容，《CNN》也立即進行了事實查核，最明顯錯誤就是川普聲稱美國獲得了18兆美元的投資，白宮官網宣布的重大投資估值數字是8.8兆美元，還不到18兆美元的一半，而即使是這8.8兆美元，其中也包含許多灌水的成分，像是許多國家在關稅談判中所承諾的投資計劃，包括歐盟、日本、韓國等等，大多只是貸款擔保，而且細節相當模糊。

《美聯社》報導也指出，川普在誇口自己取得的經濟成功時，聲稱現在美國國內平均汽油價格為每加侖2.5美元，但事實上根據美國汽車協會（AAA）的數據，全國平均汽油價格為2.9美元。川普說已經替美國家庭省下3000美元的能源費用，還說要在未來一年之內興建1600座發電廠，這些說法缺乏證據且顯得誇大。

