川普18分鐘全國演講 自誇執政一年成果! 美媒批：引用錯誤資訊誇大成就

美國總統川普於當地時間 17 日晚間 9 點對美國全國發表 18 分鐘的演講，統計自己重返白宮執政一年後取得的成就。但有美國媒體分析指出，川普在部分議題中引用錯誤數據，質疑川普試圖誇大執政成果。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普於當地時間 17 日晚間，向美國全國發表演講，並宣傳自己重返白宮執政後所取得的各項成就。雖然川普認為他恢復美國經濟活力、阻止地區戰爭等多個方面取得成功，但卻有美國媒體提出批評，質疑川普在演講內容中引用錯誤資訊，誇大自己的執政成就。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，川普的全國演講在當地時間 17 日晚間 9 點正式開始，全程總計 18 分鐘，內容包含批判前總統拜登留下的「爛攤子」、向美軍士兵開立「聖誕節支票」、細數就任後的各項政績以及美國醫療保險的相關話題。且由於希望將演講內容控制在全國演講的 20 分鐘時間限制內，川普演講速度異常快速，為整場演講提升了些許的緊張感。

廣告 廣告

該報導指出，演講一開始，川普就針對拜登政府進行批評，認為自己接受了一個「一團糟」的國家，「我費時 11 個月才把美國恢復成現在的樣子」。川普認為，拜登執政時期推出了開放邊境、允許男性參加女子運動比賽、「史上最糟糕貿易協定」等多項不良政策，且犯罪率居高不下、聯邦政府「腐敗不堪」，並試圖將通貨膨脹對經濟的衝擊全數推給拜登。

隨後，川普宣布將向所有美軍現役軍人發放價值 1,776 美元 ( 折合新台幣約 5.6 萬元 ) 的支票，宣稱將透過該項「戰士紅利」紀念美國建國。該報導表示，雖然川普宣稱「戰士紅利」與白宮先前推出的關稅政策有關，但截至目前為止，白宮團隊仍尚未公布具體的資金來源。

在此次演講過程中，川普多次提及自己重返白宮執政一年後所取得的各項政績，其中包含打擊非法移民、重振美國經濟、降低美國人生活成本與爭取外國 18 兆美元 ( 折合新台幣約 567.23 兆元) 投資等多個方面。川普也同時強調，自己在不到一年時間內「擺平」了世界各地的 8 場戰爭，但卻並未提及美國與委內瑞拉間的衝突。該報導認為，川普拒絕提起委內瑞拉的行為，可能是不希望美委兩國間的衝突成為自己執政成績上的污點。

川普也針對近期在美國社會內鬧得沸沸揚揚的《平價醫療法案》( ACA ) 發表看法，呼籲美國聯邦政府應直接向民眾撥款，協助人民購買醫療保險，而不是透過保險公司向民眾提供醫療保障。

該報導分析指出，川普在此次演講過程中多次引用錯誤資訊，並「虛報」了自己的政績。其中，針對他為美國爭取 18 兆美元投資一事，該報導表示，川普並沒有成功爭取到這麼多的外國投資，大部分數據來自於他國與白宮的貿易談判中，對美國的模糊投資承諾，「這些承諾可能涉及『雙邊貿易』或『經濟交流』，甚至可能只是含糊的聲明，根本不能被計入對美投資的統計數據之中」。

該報導也質疑，川普計劃透過此次演講，將許多美國社會當前遭遇的問題以及應負的責任全部推給前總統拜登。該報導強調，川普的演講內容凸顯了他個人的緊張情緒，「即將到來的 2026 中期選舉目前正在逐漸演變成針對川普的公投，川普也對中期選舉的結果感到十分不安」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

92:0大空優! 泰F-16戰機空襲深入柬境80公里 專家 : 指向縱深打擊

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備