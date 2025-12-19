川普18分鐘演說神情耐人尋味 翁履中揭強人訊號：提前布局

美國總統川普在當地時間17日晚間黃金時段發表全國演說，重點放在宣揚就任近一年來的政績，並預告來年的新政策。旅美學者翁履中對此分析直言，這次的黃金時段全國演說，透著一種耐人尋味的氣氛，從鏡頭中不難發現，他的神情顯得有些「不開心」，甚至帶有一種對現狀的不耐與嚴肅；但與此同時，語氣中卻流露出極其堅定、試圖全面掌握主導權的決心。

在這場約18分鐘的演說中，川普雖將重心放在國內經濟與抨擊前任政府，但也罕見地宣布重大軍人福利，逾145萬名軍人將可領取每人1776美元的「戰士紅利」；儘管演說重點聚焦於國內，川普在外交政策上仍不忘自誇，宣稱已「恢復了美國力量」，並在10個月內解決了8場戰爭。

廣告 廣告

針對此場全國演說，翁履中在臉書指，昨（18日）從川普的神情、語氣進行分析，這再次印證了他核心的執政邏輯，「民調數字與經濟信心是他權力的根基」，當生活成本成為選民最直接的焦慮來源，選擇拋出「戰士紅利」這樣的政策，不僅是針對民生壓力釋放訊號，更是對2026年大局的一次提前布局，試圖傳達一個明確的信息，也就是儘管局面棘手，但經濟問題他有解方，且其領導地位不容挑戰。

若將視角拉遠，2026年對美國而言是個極具象徵意義的年份，翁履中說明，這一年除了是期中選舉年，美國也將迎來建國250周年，同時美國還將與墨西哥、加拿大共同主辦FIFA世界盃，全球焦點將因此高度集中，加上川普任期內也將主導 2028洛杉磯奧運的籌備工作，這些國內外盛事為白宮創造了難得的高關注舞台。川普顯然不會錯過這個機會，在演說中表現出的那種壓迫感，正說明他將會主動掌握政治節奏，試圖將250周年的國家慶典轉化為鞏固其影響力的政治資產。

更值得關注的是，翁履中表示，2026年也可能是地緣政治的關鍵轉折點，川普強調「交易式外交」，極可能透過「俄烏和平協議」與「美中大交易」雙線並進，藉由外交突破來強化其國內領導人的形象，因這不僅能緩和國際緊張情勢，更有助於他塑造「唯有我能解決問題」的敘事，進而為自己的歷史定位添上關鍵的一筆。

回到演說本身，翁履中分析，可以看到川普擅長將政策與象徵意義結合，不論是「1776 美元」這個對應建國年份的紅利金額，或是聖誕節前夕宣布的時間點，都是經過設計的政治語言。他不僅是在推行政策，更是在講述一個關於愛國與領導的故事，成功將經濟壓力轉化為希望訊號。這種操作邏輯已不侷限於黨派競爭，他試圖告訴選民，他是唯一能打破體制、對抗建制派的人，這種「強人領導」的敘事在現今對政治菁英普遍不信任的氛圍下，具有極高的吸引力。

最後，翁履中指出，總體而言，2026年對川普而言，其意義超過一般的期中選舉，這將是打造歷史定位、標記政治遺產的關鍵年，不會只是爭取權力，而是試圖讓自己進入美國歷史的核心位置。因此翁認為，川普第二任期的政治操作將會比想像中更靈活、更具企圖心，看到川普已經站在舞台中央，並打算寫下自己的美國政治劇本，倘若競爭對手仍找不到方向，那麼未來幾年的美國政治走向，依然會由川普一人說了算。

【看原文連結】