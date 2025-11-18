川普180度急轉彎！突然不再封鎖艾普斯坦檔案 CNN：欲快刀斬亂麻

諷刺川普與艾普斯坦的雕塑。 圖：路透社／達志影像

[Newtalk新聞] 艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案已對川普與其政府造成無法忽視的負面影響，主要因其本人曾與艾普斯坦過從甚密，以及他長期不允許公開相關檔案的詭異態度。據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，川普在週日（16）晚間忽然改變了主意，不再反對公開該檔案。

川普和艾普斯坦是舊識。圖：翻攝自 X《ADAM》

目前在國會審議的《艾普斯坦檔案透明法案》（The Epstein Files Transparency Act），旨在強制司法部公開所有與戀童癖有關的非機密紀錄、文件、通訊及調查資料，獲得絕大多數民主黨議員和部分共和黨議員支持，但依照美國憲法，還需總統簽字方能通過。

廣告 廣告

《CNN》表示，白宮上周才試圖施壓少數共和黨議員，要求放棄支持該法案，但未獲成功。川普此前長期將艾普斯坦檔案稱為「民主黨的騙局」，但事實是，不僅民主黨關注此案件，部分共和黨員也認為應公開檔案，如喬治亞州眾議員瑪喬麗．泰勒．格林（Marjorie Taylor Greene）。

瑪喬麗．泰勒．格林支持公開艾普斯坦檔案。圖：翻攝自 X《 Katt Williams Burner 》

而川普為此撤回對格林的支持，並在 Truth Social 上指責她是叛徒。對於川普的態度，共和黨籍眾議員格倫．葛羅斯曼（Glenn Grothman）在接受《英國廣播公司》（BBC）採訪時表示，川普認為持續「系統性公開檔案」只會助長更多猜測，並分散對預算計畫等其他議題的注意力。

《CNN》對此評論道，川普應是希望透過快速通過法案的方式，讓這個議題快點過去，好轉移焦點到期中選舉等議題上。某知情人士表示，這為白宮提供了一個機會，盟友們希望川普能利用這個機會，重新聚焦選民，專注於他議程中的其他部分——只要他們能將艾普斯坦議題壓制在外。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

OPT將被美「一刀斬斷」? 邁向職場跳板被抽 41.8萬留學生畢業恐遭趕走

三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除