川普19歲帥兒對拜登說了什麼？ 答案揭曉！哥哥誇：他真是個好孩子

巴倫（左圖）曾跟拜登（右圖）短暫交談，內容引發話題。（翻攝X@CryptoGFishere、X@JoeBiden）

美國總統川普（Donald Trump）今年1月就職，在就職典禮上，他的19歲么兒巴倫（Barron Trump）與前總統拜登（Joe Biden）短暫交談，引起全球網友好奇，他到底跟拜登說了什麼？時隔10個月，巴倫同父異母的哥哥艾瑞克（Eric Trump）親自揭曉答案，意外讓巴倫的紳士形象再度加分。

對拜登爆粗口？ 網友讀唇語扯出陰謀論

根據《People》報導，41歲的艾瑞克川普近日登上梅根凱莉（Megyn Kelly）主持的節目《The Megyn Kelly Show》，親自透露今年1月總統就職典禮上，巴倫到底跟拜登說了什麼。當時巴倫上前與拜登握手、簡短交談，畫面在網路上瘋傳，有網友讀唇語，猜巴倫可能對拜登說髒話。

艾瑞克透露，事件吵得沸沸揚揚後，他某天晚上直接打電話問弟弟：「兄弟，你跟拜登到底說了什麼？」巴倫表示，他當時只是說：「恭喜你，祝你一切順利。」艾瑞克強調，內容禮貌到他自己都不確定是否記得百分之百正確，但大意就是「非常尊重的祝賀語」。

巴倫在就職典禮上，主動與拜登握手致意，被讚有紳士風範。（翻攝X畫面）

老爸砲火全開 巴倫的形象為何大大加分？

艾瑞克也補充，巴倫本來就是那種不會和他人起衝突的人，「他沒有那種對抗性，他心裡或許會想些什麼，但他禮貌得不會把話講出來。」甚至再次強調：「巴倫真的很乖，是個非常好的孩子。」

事實上，當時在就職典禮上，真正引爆火藥味的，川普超過30分鐘的就職演說，他在拜登和前副總統賀錦麗（Kamala Harris）面前，毫不留情數落上一任政府。更大談他上任後要做的事，包括終結他所謂的「言論審查」、要求政府只承認兩種性別、確保學生不再因課綱感到羞恥，甚至喊出共和黨招牌能源口號：「Drill, baby, drill」（鑽吧，孩子，鑽吧），意思是要無限制開採石油與天然氣。

而現年79歲的川普共有5名子女，他與已故前妻伊凡娜（Ivana Trump）育有小唐納（Donald Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）、艾瑞克；與第二任妻子瑪拉梅普斯（Marla Maples）育有蒂芬妮（Tiffany Trump）；與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）則育有最年幼的巴倫。

巴倫擁有206公分身高和帥氣外型，目前就讀紐約大學史登商學院，外媒報導他本學期已轉往華盛頓校區就讀。巴倫對科技、加密貨幣與商業領域興趣濃厚，先前替老爸助選功不可沒，成為焦點。有部分美媒甚至傳出，他可能受邀加入 TikTok擔任高層顧問，不過相關消息尚未獲官方證實。

