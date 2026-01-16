川普2度暗示「取消期中選舉」惹議！白宮：他只是開玩笑

美國總統川普（Donald Trump）。

距離11月3日舉行的期中選舉僅剩不到10個月，但美國總統川普（Donald Trump）今年為止竟已2度暗示他有意取消這個決定美國國會大部分成員的選舉。

據《時代雜誌》報導，川普最近1次提出這個構想，是在接受《路透社》專訪時。他在訪談中提及了共和黨可能在期中選舉中失去席次的擔憂，並宣稱，有鑑於川普政府所完成的諸多政績，「我們甚至根本不該舉行選舉。」

美東時間15日晚間，當被問及相關言論時，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）淡化了川普的說法，向記者表示總統「只是在開玩笑」。她透露自己本週稍早親自在場參與那場訪談，並補充：「他的意思是，『我們做得這麼好……也許我們應該繼續保持下去。』但他其實是在開玩笑。」

隨後，另1名記者質疑這樣的說法，強調民主制度的重要性，並詢問總統是否真的認為取消選舉這個想法「很好笑」。對此，李威特指責該名媒體工作者把事情看得「太嚴肅了」。

川普首次提及取消選舉，是在1月6日於甘迺迪中心（Kennedy Center）向眾議院共和黨人發表談話時。當時，眾議院共和黨人齊聚一堂，討論新1年的立法議程。川普在演說中批評民主黨，稱「他們的政策是最糟的」，並質疑「我們怎麼還需要跟這些人競選。」

「我不會說要取消選舉，他們才應該取消選舉，因為假新聞一定會說，『他想取消選舉，他是個獨裁者。』他們總是叫我獨裁者，」川普聲稱，如果共和黨未能在期中選舉中獲勝，反對派將會「找個理由彈劾」他。

依據美國聯邦法律，總統並沒有任何權力延後或取消國會選舉。然而，川普過去曾多次主張採取這類行動。2020年7月，他曾建議延後當年稍晚舉行的總統大選。

「在全民郵寄投票的情況下，2020年將會成為史上最不準確、最舞弊的選舉。這將是美國的巨大恥辱。應該延後選舉，直到人民能夠以正確、安全、可靠的方式投票為止，」川普當時如此表示，並對郵寄投票的舞弊問題提出指控。

當川普最終在2020年選舉中敗給前總統拜登（Joe Biden）後，他拒絕承認敗選，並持續散布有關選舉正當性的錯誤說法。他甚至解雇了最高層級的美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局局長克雷布斯（Chris Krebs），因為該名分析師曾公開表示，2020年選舉是「美國史上最安全的1次選舉。」

在「選舉被竊取」的相關言論不斷升高的背景下，2021年1月6日，挺川暴動者衝進國會大廈，試圖阻止國會議員認證拜登的勝選結果。川普最近1次形容該總統大選結果為「被操縱」，正是在甘迺迪中心向眾議院共和黨人發表談話時。

