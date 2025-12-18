川普2.0二度對台軍售清單曝光 總額逾台幣3500億

美方同意售我價值台幣超過3500億的武器料件，這是川普2.0第二度軍售台灣。

美國國防部17日表示，美國國務院已經批准8項對台軍售案，總額超過111億美元，合台幣約新台幣3500億，並且已經進行「知會國會」程序。這是川普第二任期以來，第2度進行對台軍售。（葉柏毅報導）

美國國防安全合作署（DSCA）17日發布新聞稿表示，駐美國台北經濟文化代表處已經請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及無人機系統等武器與料件，總額為111億540萬美元。

國防安全合作署表示，這些擬議的軍售，符合美國法律和政策，並將有效提升台灣因應當前及未來威脅的能力。我國防部在18日稍早表示，美國政府已經針對8項對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部表示，將在立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。這也是川普第2任期，第2度宣布對台軍售，距離上次約1個月左右的時間。川普政府先前在11月13日，宣布批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，這是川普2.0首次對台軍售。