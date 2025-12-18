川普2.0今年第二度批准對台軍售 DSCA：助提升台灣防衛能力

美國戰爭部美東時間17日表示，國務院已批准M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等8案，總額逾111億美元（約新台幣3500億）對台軍售案，並進行「知會國會」程序。這也是川普政府上任後今年第2度對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿表示，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等；總額為111億540萬美元。

國防安全合作署表示，這些擬議的軍售符合美國法律和政策，並將提升接受方因應當前及未來威脅的能力，有助提升台灣自我防衛能力，維持地區穩定。

此為美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，美國第2度宣布對台軍售，距離上次約1個月左右的時間。美政府先前於11月13日宣布批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普重返白宮後首次對台軍售。 (編輯:柳向華)