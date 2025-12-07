川普2.0國安戰略報告 林佳龍：台灣持續與民主夥伴攜手守護和平自由

記者李鴻典／台北報導

白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。外交部長林佳龍今（7）天在臉書發文寫下，美國新版《國安戰略》 強調台灣安全與地位重要性！他說，台灣將持續與理念相近的民主夥伴攜手，共同守護區域和平與民主自由價值。

林佳龍今（7）天在臉書發文寫下，美國新版《國安戰略》 強調台灣安全與地位重要性！（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍指出，相信國人有注意到在美東時間12月4日，美國政府公布最新《國家安全戰略》。在這份攸關全球安全走向的重要文件，美國明確指出台灣在半導體供應鏈的關鍵地位，也再次點出台灣在地緣戰略與國際航運上的關鍵角色，對美國及全球經濟都具有不可取代的重要性。

廣告 廣告

林佳龍說，他代表外交部向美國川普政府表達感謝。

​林佳龍說明，報告清楚指出，維持軍事嚇阻、避免台海發生衝突，將是美國的首要任務之一，並重申不支持任何片面改變台海現狀的行為。此外，也宣示將在第一島鏈強化可有效遏止侵略的力量，同時呼籲區域盟友擴大及投入，共同強化關鍵嚇阻能力，以防止軍事失衡，避免任何企圖奪取台灣的行動。

​林佳龍進一步表示，其實，近期川普政府也多次以實際行動展現對台灣的支持，包括川普總統簽署任內首項友台法案《台灣保證落實法》，以及宣布對台首批軍售等，都顯示台美合作持續穩健深化。

​也因此，台灣除了積極推進與美國的安全合作，確保台海及區域和平穩定。同時，我國政府在賴清德總統帶領下，將全面強化自我防衛能力，透過國防特別預算提升等策略，向國際展現台灣堅定守護家園的決心與意志。

林佳龍強調，​台灣將持續與理念相近的民主夥伴攜手，共同守護區域和平與民主自由價值。

更多三立新聞網報導

揭川普2.0《國家安全戰略》四大關鍵訊息 總統府：台灣沒事印太就沒事

美《國家安全戰略》8度提台灣 賴清德：台灣將堅定強化自我防衛能力

美新版國安戰略聚焦「防衛台灣」 點名日韓必須出更多力援台抗中國威脅

川普2.0「國安戰略」 專家曝：點出台灣戰略重要

