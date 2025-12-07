川普2.0國安戰略報告 綠肯定美把台納集體防衛 藍籲美加速軍購交貨

針對白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告，民進黨團今天(7日)表示，美方呼籲盟邦共同防衛印太地區安全與秩序，也就是把台灣納入區域安全的集體防衛中。國民黨立委李彥秀則提醒，台灣對美軍購延宕，呼籲美國政府敦促廠商盡速交貨。

美國白宮在網站公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提到，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱7日受訪表示，川普於2017年第一任提出的國家安全戰略報告中，只提到台灣3次，此次8度提及台灣，可以推論其對台灣更加重視。另外，美方過去提出「一中政策」，時常遭到中方扭曲，此次不再提及「一中」，僅用「長年宣示的政策」帶過，意味不願再被中方吃豆腐。

鍾佳濱指出，川普並強調半導體供應鏈的重要性，更務實地提及台灣在民主供應鏈上的重要性，這也是過去所說的台灣矽盾，基於共同需求產生共同防衛必要，同時，川普從過去表示台灣要負起自我防衛責任，美國會全力協助，此次強調美國及其盟邦會共同維持印太地區的秩序，也就是納入集體防衛的概念。鍾佳濱：『(原音)以前那只是類似像什麼，台灣關係法裡面想強調的，美國會支持供給台灣自我防衛所必要的武器。這是長期以來美國對台灣在國防的上面的一個承諾。但是到這一次它卻包括了強調盟邦共同防衛這個地區的安全跟秩序。那就是把美國單獨對台灣的一個承諾，轉換成把台灣納入到這個區域安全的集體安全的體系當中。』

民進黨立委王定宇也說，川普此次提出的國家安全戰略報告，台灣一直被視為美國不可取代的戰略、經貿及科技重要夥伴，是很正向發展，政府也應藉此建構台美之間更緊密的安全合作關係。

不過，國民黨立委李彥秀表示，川普2.0版國家安全戰略報告，提及希望台海維持穩定、不支持任何單方面改變台海現狀，這當然符合美國在印太地區的利益，但呼籲美國政府敦促廠商盡速交貨對我軍購。李彥秀：『(原音)報告書提及繼續保持軍事的優勢、維繫嚇阻的力量，但是台灣對美國重要的軍購嚴重的延宕，包括我們採購的66架F16V，現在一架都沒有到貨，這對我們台海軍力的平衡，是很大的危機，希望美國政府能夠繼續的督促廠商排除困難可以儘速的交貨。』

國民黨立委馬文君則說，美國把對台政策寫入「五年檢討」並不是新承諾，而是把原本就有的彈性反而框架程序化，她認為，台灣更需要的是戰略自主、財政自主與主權自主，而不是單純跟著他人的框架走。