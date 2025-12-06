川普2.0國安戰略報告 總統：台灣堅定強化自我防衛

（中央社記者郭建伸、溫貴香台北6日電）白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告，總統賴清德今天表示，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項，台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

白宮在網站公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

總統今天在社群平台X發文表示，誠摯感謝美國「國家安全戰略」將嚇阻對台衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全；台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

總統府發言人郭雅慧下午陪同賴總統出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕活動前受訪，針對美國國安戰略報告裡8次提到台灣且總統川普也說不支持改變台海現狀，她表示，美方這次的國家安全戰略提到印太部分，有幾個關鍵訊息。

郭雅慧說，首先是很清楚地點明，中國是區域和平穩定最大的威脅來源；其次是這份國安戰略報告也提到和平要靠實力、不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的。

郭雅慧表示，三是談到日本、南韓到台灣以及整個印太，都要共同強化國防，也要一起負擔起這樣的責任；最後是就整個戰略而言，最重要目標是希望能夠防止中國進犯台灣，其背後意涵可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。

此外，外交部也發布新聞稿表示，部長林佳龍高度歡迎與感謝美國國家安全戰略報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。

林佳龍指出，川普政府近期持續展現對台支持，台灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保台海及區域的安全與穩定，台灣政府也持續積極強化自身國防實力，包括賴總統宣布未來8年將投入新台幣1兆2500億元的國防特別預算，向國際展現台灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。（編輯：林克倫）1141206