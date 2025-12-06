川普2.0國安戰略對中政策 扭轉貿易失衡嚇阻犯台

（中央社華盛頓5日綜合外電）白宮公布總統川普第二任的「國家安全戰略」。裡面對中國的部分強調扭轉多年來錯誤的對中經貿政策、呼籲聯合盟國對抗中國掠奪性經濟行為，確保台海穩定但應避免與中國軍事衝突。

白宮發布川普2.0版「國家安全戰略」（National Security Strategy,NSS）。這份報告通常在每個總統任內發布一次，作為美國正式宣告自身的全球優先事項，並牽動美國政府相關機構的預算分配。

綜合Axios新聞網與福斯新聞（Fox News）報導，川普政府在這份國安藍圖裡強調要致力扭轉「美國對中國30多年的錯誤假設」，尤其是那套認為美國藉向中國開放市場，就能確保北京加入所謂「以規則為基礎的國際秩序」想法。

報告不認同美國過去長年與中國經濟往來作法，認為只是造成美國一般民眾的損失，相關政策非但沒有確保美國對中國的影響力，反讓對方致富並得以利用增長的財富與力量為自己謀利。

報告中說：「中國變得富裕和強大，並利用增長的財富和權力獲取極大優勢。而美國的菁英們在過去4屆分屬兩黨的政府裡，不是甘願造就中國，就是對此視而不見。」

這份報告指出，自1979年中國經濟向世界開放以來，美中貿易一直就是「根本性地失衡」。美中貿易關係一開始是「一個非常富有的國家與一個極度貧窮國家」間的關係，如今已轉變為「近乎相匹敵」的關係。

報告寫道：「今後我們將重新平衡美國與中國的經濟關係，優先強調互惠與公平，以重建美國的經濟獨立。」並具體指出，這代表要均衡美中貿易且確保貿易「聚焦於非敏感領域」。

報告預測，若美中能建立起互惠互利關係，美國經濟規模可望從現今30兆美元，到2030年代成長為40兆美元。報告提到對中國的戰略作法需要美國盟友參與，一個構想是美國應與條約盟國合作，這些盟國能額外再添35兆美元經濟力量，共同對抗「掠奪性經濟行為」。

報告同時呼籲美國應「鼓勵歐洲、日本、韓國、澳洲、加拿大、墨西哥與其他重要國家採取貿易政策，協助重新平衡中國經濟結構、朝家庭消費方向調整，因為東南亞、拉美與中東無法單獨吸收中國龐大的過剩傾銷」。

除經濟層面外，報告也概述美國在遏制軍事威脅方面的策略，特別提到南海在全球重要性，並一面凸顯遏止台海衝突是優先事項，一面澄清美國對台立場未變。報告還強調避免與中國發生軍事衝突的必要性，主要方法是透過嚇阻。

報告中說：「避免衝突需要在印太保持警戒態勢、重建國防工業基礎、增加美方及盟友的軍事投資，並贏得長期的經濟與科技競爭。」（編譯：陳亦偉）1141206