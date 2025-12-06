川普2.0國安戰略 穩定台海 避與陸衝突
（路透）
本報綜合外電報導
白宮公布美國二０二五年「國家安全戰略」（ＮＳＳ）報告，涉台措辭被認為比川普第一次總統任期所發布的報告更強硬，甚至提到台灣八次之多，強調透過加強美國及盟邦的軍力，避免與大陸爆發衝突。
美國政府會定期向國會提交國安戰略最新報告，這也是川普今年一月就職總統以來首份國安戰略報告，其內容指出「嚇阻台海衝突是優先要務，理想做法是透過維持軍事壓倒性優勢達成」。
報告對大陸部分強調扭轉多年來錯誤的對陸經貿政策、呼籲聯合盟國對抗大陸掠奪性經濟行為，確保台海穩定但應避免與大陸軍事衝突。
這份報告通常在每個總統任內發布一次，作為美國正式宣告自身的全球優先事項，並牽動美國政府相關機構的預算分配。
相較於川普第一次總統任期所發布的國安戰略報告，最新報告關於台灣的措辭更為強硬；二０一七年版本僅在一句話中三度提及台灣，且是沿用美方長久以來的外交語言；最新版報告則在三個段落間提到台灣八次，並總結道「外界高度關注台灣合情合理」。
最新文件寫道，從日本到東南亞所構成的島鏈，「我們將建立能在任何地點阻止侵略行動的軍隊」，但「美軍不能也不應獨自承擔，我方盟邦必須擴大投入與支出─更重要的是付諸更多實際行動－以落實集體防禦」。
報告提到，這將強化「美國與盟邦阻止任何試圖奪台行為的能力」，也有助防止某方採取任何「使防衛台灣變得不可能」的行動。
川普政府在這份國安藍圖裡強調要致力扭轉「美國對中國三十多年的錯誤假設」，尤其是那套認為美國藉向大陸開放市場，就能確保北京加入所謂「以規則為基礎的國際秩序」想法。
報告不認同美國過去長年與大陸經濟往來作法，認為只是造成美國一般民眾的損失，相關政策非但沒有確保美國對大陸的影響力，反讓對方致富並得以利用增長的財富與力量為自己謀利。
這份報告指出，自一九七九年大陸經濟向世界開放以來，美陸貿易一直就是「根本性地失衡」。美陸貿易關係一開始是「一個非常富有的國家與一個極度貧窮國家」間的關係，如今已轉變為「近乎相匹敵」的關係。
報告寫道：「今後我們將重新平衡美國與中國的經濟關係，優先強調互惠與公平，以重建美國的經濟獨立。」並具體指出，這代表要均衡美陸貿易且確保貿易「聚焦於非敏感領域」。
報告提到對大陸的戰略作法需要美國盟友參與，一個構想是美國應與條約盟國合作，這些盟國能額外再添三十五兆美元經濟力量，共同對抗「掠奪性經濟行為」。呼籲美國應「鼓勵歐洲、日本、韓國、澳洲、加拿大、墨西哥與其他重要國家採取貿易政策，協助重新平衡中國經濟結構、朝家庭消費方向調整」。
除經濟層面外，報告也概述美國在遏制軍事威脅方面的策略，特別提到南海在全球重要性，並一面凸顯遏止台海衝突是優先事項，一面澄清美國對台立場未變。報告還強調避免與大陸發生軍事衝突的必要性，主要方法是透過嚇阻。
報告中說：「避免衝突需要在印太保持警戒態勢、重建國防工業基礎、增加美方及盟友的軍事投資，並贏得長期的經濟與科技競爭。」
