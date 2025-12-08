川普2.0宣示 揮別理想擁抱現實

白宮4日公布的川普2.0《國安戰略》（NSS），以及美國戰爭部長赫格塞斯6日發表的演說，等於正式宣告美國在對外政策上走「現實主義」路線，揮別了「自由國際主義」（Liberal Internationalism）路線，而自二次大戰結束以來，後者就一直是主流。

赫格塞斯在雷根國防論壇上演說時形容，美國「告別烏托邦式理想主義，迎來務實的現實主義（hard-nosed realism）」。NSS中則稱之為「彈性現實主義」。現實主義強調國家之間的權力平衡，以及對國家利益的追求。

現實主義理論認定，國家在決策時權力與利益的考量，高於理想或道德。NSS中便說，美國在與其他國家打交道時，將追求自身利益。《紐約時報》稱川普2.0的外交哲學以賺錢至上，民主靠邊站，而台灣的重要性只剩半導體與航道，這就是還站在自由國際主義的角度，對NSS提出批判。

「權力平衡」是現實主義的重要概念，它主張維繫強權之間力量的大致相等，這是確保和平的要件。NSS中列舉權力平衡為基本原則之一，稱「美國不能允許任何國家變得太占優勢，以至於威脅到我們的利益。我們將與盟友和夥伴合作，維護全球和區域力量平衡，防止出現占優勢地位的敵手。」

上述說法的意思是，美國同時扮演「平衡者」（balancer）角色，例如持續在印太地區維持盟友體系，防止任何單一強權「稱霸」。NSS中就指出，將「強化美國與盟友的能力，來阻止任何奪取台灣的企圖，或是阻止有一方達到對美國不利的軍事平衡，讓防衛台灣變成不可能。」

為此，美國也要求盟友為「集體防禦」付出更多，大增國防支出。NSS中列舉「公平」是基本原則之一，稱從軍事聯盟到貿易領域等，美國將堅持要求其他國家公平對待自己。赫格塞斯說得更白，美國的盟邦不能繼續在安保上「搭便車」（free rider），沒有提供合理貢獻。