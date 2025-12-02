川普2.0對台無償軍援歸零！日智庫：美出兵機率很低 存立危機事態恐無法成立

日本智庫「中國問題全球研究所」（GRICI）所長遠藤譽示警，川普2.0出兵援台的可能性很低，這樣的走勢，正在動搖日本安全保障的根基。（圖／達志／美聯社）

日本智庫「中國問題全球研究所」（GRICI）所長、筑波大學名譽教授遠藤譽1日撰文指出，川普（Donald Trump）政府上台後，台灣在美國軍事支援體系中的地位正急速下降。從停止運用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）對台無償軍援，到延後既有軍售履約，再到否決4億美元的軍事援助案，一連串政策變化顯示：川普2.0出兵援台的可能性很低，這樣的走勢，正在動搖日本安全保障的根基。一旦美軍不出兵介入，日相高市早苗口中的「台海有事符合『存立危機事態』」的情境將無法成立。

拜登積極加碼軍援，川普2.0全面收縮

遠藤譽分析，拜登（Joe Biden）政府時代，美國國會通過《2023年美國國防授權法》（NDAA2023），其中的《台灣增強韌性法》（The Taiwan Enhanced Resilience Act）正式將台灣納入PDA支援範圍，5年內最多提供100億美元的無償軍事支援。拜登政府在2023與2024年間，對台軍事支援與軍售合計達19次，其中包括3次PDA無償援助，規模前所未見。

然而川普2.0上任後，對台軍事動作僅有2次，而且內容是小規模零件與2031年後才會完成的「挪威先進地對空飛彈系統」（NASAMS）合約，更重要的是：所有PDA無償援助完全消失。而原因是川普本人親自否決對台4億美元軍事支援。《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，川普正尋求重啟與習近平的貿易協議，以及促成APEC期間可能的川習會，因此不願做任何讓北京「不愉快」的行動。

川普傾向「交易式外交」，沒有對價，就不提供武器。他認為台灣經濟強盛應自行支付軍購費用，這與他要求歐洲用自家資金購買美製武器再援助烏克蘭的邏輯相同。他甚至批評台灣「竊取美國半導體」，取消美台高層防務會議，阻止賴清德過境紐約，並反覆強調「只要我在任，中國不會侵犯台灣。」從政策到語言，他正以不同層次向北京傳遞訊號：川普2.0的美國，不打算再為台灣與中國衝突。

關鍵軍售卡關：F-16V交付延宕引爆台灣民意反彈

儘管如此，川普仍背負1項來自他1.0任期的軍售包袱。2019年，美國與台灣簽訂66架F-16V（C/D Block70）戰機合約，規劃2025年交付28架，2026年交付38架。然而即將邁入2026年，台灣仍未收到任何1架。這引發台灣社會強烈不滿，「繳了2400億台幣卻沒收到任何東西」的批評聲浪不斷。

遠藤譽深入追查後發現，當年推動這項軍售的南卡羅來納州眾議員提蒙斯（William R. Timmons）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）有選區及政治獻金關係。從致川普的感謝信內容來看，強調的不是台灣安全，而是工廠的就業與營收。不難看出，F-16V軍售牽動的是美國國內的軍火利益，而非地緣政治戰略。

今年3月29日，美方向台灣「低調」舉行首架F-16V出廠儀式，但至今仍未交付。若依合約2025年未交付28架，台灣可視為違約；但若交付，中國勢必激烈抗議，可能瞬間擊碎川普試圖維持的中美關係。這讓F-16V成為川普2.0最尷尬的外交地雷。

美中的台海博弈已進入新的分岐點，日本須警覺情勢演變

回顧2022年，美國將PDA擴及台灣後，中國立刻以超越前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時規模的軍演回應。遠藤譽認為，川普因此對「避免惹習近平不滿」愈加敏感。如今台灣軍售交付與否、無償援助是否恢復，都可能成為美中關係再度惡化的引爆點。

遠藤譽也總結，川普2.0傾向全面避免台灣議題升高緊張情勢，甚至擺明不願承擔軍事介入責任；日本所依賴的美日安保體系，以及「存立危機事態」的構成前提，都正因美國的戰略轉向而開始動搖，「日本應注意，美中之間將台灣當作籌碼的角力，正走向一個重要分岐點。」

