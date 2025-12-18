川普2.0對台軍售案3500億台幣 5案竟列未審議的1.25兆特別預算 專家：戰略財政長期綁定

美國川普政府宣布，將軍售臺灣M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購等8案，總額高達111億540萬美元。（圖片來源／美國陸軍）

美國政府於今（18）日清晨宣布，將軍售臺灣M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購等8案，總額高達111億540萬美元（約3500億元台幣），為美國總統川普在第二任最大的對臺軍售金額。

這項軍售案在進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。極為特殊的是，除了臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)、AH-1W型直升機零附件、魚叉飛彈可修件檢修這三案之外，另有五項與納入立法院當未審議的1.25兆元國防特別預算案之中。

軍方證實，這五案包括：M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統、海軍標槍反甲飛彈續購。

但立法院尚未排入審議1.25兆元國防特別預算，此舉在過去雖有前例，但仍屬少數可視為川普政府對在野黨的施壓動作。

川普2.0最大軍售對在野施壓？三項軍購案前例國會未必買單

國民黨和民眾黨會如何「接球」？有待後續發展。國安專家指出，這等於是美方在我預算相尚未通過前就要「強迫中獎」。

最知名的案例前總統陳水扁時期的6108億三項軍購案（愛國者飛彈、柴電潛艦、F-16），同樣是美方先宣布，後續再走特別預算程序，但是在野黨未必全數買單，當時美國政治亦有高度變化。

專家指出，在預算尚未完成前，美方先行知會國會的案例，多屬單案、可控、已有財源輪廓的裝備，這次卻是以整包特別預算為前提，涵蓋多軍種、長期維修與指管系統，會形成不可逆的政治與財政承諾，性質完全不同。

專家解讀稱，特別是當我方的感謝被用在「尚未獲得國內民主同意」之前，會讓民主程序被誤解為只是形式，而非實質決定權，重大財政與戰略承諾，是否仍由國內民意完成最後授權，「任何讓這個順序被顛倒的作法，都值得我們嚴肅面對。」

1.25兆特別預算政治財政不可逆，結構性綁定有玄機

「同時，這次是結構性綁定！」戰略學者示警，包含：TTN/TAK（全軍指揮、資料鏈）、HIMARS、M109A自走砲、反裝甲無人機飛彈，海、陸、空系統混在一起，這一旦簽了LOA，後續不是「要不要再買」，而是「不買就整套不能用」，這是戰略與財政的長期鎖定。

前空軍副司令張延廷：成立軍售特偵組 前空軍副司令張延廷表示，首先，這是川普要讓美國再度偉大，從軍火賺錢最快又非常積極，因為美國為軍工複合體，與軍火商遊說施壓有關，這是軍工複合體的需求，而非臺灣決定的清單。 張延廷強調，今天國軍根本問題在於招生問題與少子化衝擊問題未解，再加上近4年退場人數逾 1萬人，否則尖端武器會變得沒有人操作。 張延廷指出，特別是軍售佣金回扣款非常高，一般是一開張吃10年，這次是仲介費幾百億跑不掉，可以吃一輩子，預估為拉法葉案的5、6倍。 張延廷強調，在國內反對軍售動輒就被扣上賣臺、中共同路人的帽子，但國民黨主席鄭麗文表達反對是正確的。他主張，國防特別預算的回扣要全捐出來幫助年輕人，但是沒有人敢回應，應該成立「軍售特偵組」來杜絕可能重大弊案。

國防部則對此表示，上述五項，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

國防部將辦理發價書簽署，TAK可上傳異地雲端備份

其中，M109A7「帕拉丁」自走砲，最大射程可達30公里，如使用神劍精準導引砲彈則可達40公里，可建構海馬士與傳統火砲間，重層嚇阻火力反擊力量。

而軍以「獵鴞專案」為代號採購的反裝甲無人機，先前為安杜里爾標準型的Altius 600M，這次出售的為高階版的反裝甲型無人機。

至於戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)，可同步將旅級以下資訊上傳雲端，國防部先前在韌性特別預算分配1081億元預算，已規劃建置異地雲端備份的軍租雲，但是建置在國內或國外，以及機敏資料安全性都有待觀察。

正常軍事採採購邏輯：

1.台灣完成：威脅評估、戰略排序、財源規劃、立法院授權（至少方向性）

2.台灣向美方「提出需求」

3.美方回應、談判、知會國會

4.簽 LOA

1.25兆國防特別預算實際流程對比：

1.美方先完成8案軍售知會國會

2.國防部「感謝」

3.其中5案掛在尚未通過的1.25兆特別預算

4. 立法院面臨高度政治壓力：

擋＝反美、弱化國防

不擋＝被動吞下高額財政承諾

