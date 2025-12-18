川普2.0對我近3500億美元軍售大禮 梅復興：助打破朝野預算案僵局

今年首度參與漢光41號實兵演習的「海馬士」多管火箭系統，隸屬陸軍58砲指部。我國今日獲美同意增購82輛，後續總數來到111輛之譜。(資料照，記者廖耀東攝)

〔記者陳治程／台北報導〕美國國防安全合作局今(18)日宣布對我八項軍售，總金額將近3500億台幣之譜；對此，國防部除向美國政府表達感謝，也闡明部分軍售係我國1.25不對稱戰力軍購特別預算項目。對此，軍事專家梅復興指出，此波軍售至少有5項早於月前就談妥，且美方「超前」我國公告情形也不同以往，不排除是為打破立院朝野預算僵局而做。

長期關注台美合作的軍事專家梅復興今天指出，美方此次公告的軍售內容，對於長期關注圈內人來說並沒有什麼意外。他說，事實上，這波軍售案中有5項軍售案，早在10月中下旬時就已走完程序、可以備便通知國會了；只不過因為種種考慮，使得川普政府拖到現在才動作。

根據國防部官方新聞稿，美國政府此次對我軍售項目，包含國軍「臺灣戰術網路暨部隊覺知應用套件」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」，以及海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，可望在「知會國會」後1個月後正式生效。

他還另外透露，美方今日通知國會的軍售案只是其中一部分，就連金額也還只是川普政府現階段核准對台軍售的「相對小宗」，認為更大筆的軍售案會在日後再行公告。

不過，梅復興表示，美方這次軍售過程中真正不尋常的，在於我國尚未通過相關預算前，便逕行正式通知國會，這不同於台美過去多年來在軍售程序上的默契、慣例。他進一步分析，由於立法院對政府所提軍購特別預算不明確的內容「很不諒解」，但國防部一貫在美方宣布軍售案前不公開細節，使得僵局形成也無法突破，進而影響到特別預算的審查進度。

對此，梅復興研判，美方這次動作，有高機率是透過「超前部署」之舉，來協助我國向立法院提供部分特別預算內容，進而打破國防部保密僵局的另類「官洩」。

