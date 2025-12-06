川普2.0戰略報告 賴清德感謝：優先遏制台海衝突、強調第一島鏈安全

總統賴清德6日出席「2025年世界人權日」典禮，並在會中致詞。(記者廖振輝攝)

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國昨公布川普總統第二任期的首份《國家安全戰略》，台灣在這份白皮書中被提到多達8次，內容詳述台灣半導體產業的地位、戰略位置的重要性。賴清德總統今日透過X社群平台回應說，非常感謝美國的國家安全戰略將遏制台海衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。

賴總統強調，台灣將繼續作為可靠的夥伴，堅定致力於加強自我防衛，並維護區域和平。

白宮昨公布川普總統第二任期的首份《國家安全戰略》。台灣在這份白皮書中被提到多達8次，內容詳述台灣半導體產業的地位、戰略位置的重要性。粉專「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」指出，更早之前的川普第一任期的《國家安全戰略》只提到台灣3次，拜登時代也只提到台灣7次。「看得出來川普第二任期對台灣的重要性有更具體的描述。」

有關台灣的部分，白皮書提到，如果美國想要嚇阻軍事威脅，避免發生大規模衝突，最可靠的方式就是保持經濟和科技領域的領先地位。不過在當前戰略競爭的背景下，強而有力的傳統軍事實力仍然是重要關鍵。而美國必須致力防止台海爆發衝突，透過維持明顯的軍事優勢達到嚇阻效果，同時堅持長期以來的一貫立場，不支持任何一方片面改變台海現狀。

白皮書強調，我們將建立一支有能力在第一島鏈內有能力阻止侵略行動的軍力，但這不應該由美國單獨負擔，美國的盟友也必須實際行動投入更多資源和經費參與集體防衛。美國外交的重點將放在爭取第一島鏈上盟友和夥伴同意，讓美軍更大量使用他們的港口與軍事設施，並鼓勵這些國家加強自身的國防投資，尤其是能夠嚇阻對方侵略的能力建設。這不僅能串聯起第一島鏈各國的海上安全，也能提升美國及盟友共同阻止中國對台灣發動攻擊的能力，避免中國建立對美國極為不利，甚至讓台灣難以防守的軍事態勢。

另外，美國也將持續強化在西太平洋地區的軍事部署，並透過跟台灣和澳洲等國家的合作，明確表達美國對提升國防經費投入的堅定立場。

