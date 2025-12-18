川普2.0批准史上最大規模對台軍售案！ 學者：仍有2關鍵問題

美方同意售我價值台幣超過3500億的武器料件，這是川普2.0第二度軍售台灣。

美國政府批准總額111億美元對台軍售案（約3500億台幣），創下華府歷來對台軍售最高紀錄，這是美國總統川普重返白宮以來第二度對台軍售。不過，有學者指出，川普2.0批准對台破紀錄軍售固然是好事，但相關武器是否真會交付、台灣是否真願意買單仍是關鍵問題。

綜合路透、彭博資訊等外媒報導，本次軍售涵蓋8項裝備，包括戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統（HIMARS）、拖式反戰車飛彈、標槍反戰車飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M與Altius-700M巡飛彈藥無人機系統。

美台商業協會會長韓儒伯表示，海馬士等系統已多次在烏克蘭對俄實戰中派上用場，對於打擊中國大陸潛在入侵可望發揮關鍵作用。這一整套對國會的軍售知會案創下美國對台安全援助的紀錄，既是回應來自中國大陸的威脅，也符合川普要求夥伴與盟友強化自身防衛能力的主張。

我國總統府、國防部與外交部今（18）天均發布聲明回應，誠摯感謝美國堅定履行對台安全承諾。在這項軍售宣布之前，台灣外交部長林佳龍上周曾低調前往華府與美國官員會面。路透無法確認相關會談內容，台灣外交部拒絕評論。

現在正值中國大陸持續加強對台施壓，以及中日因「台灣有事」持續僵持之際，美方此舉恐將激怒北京。美國官員在今年初川普重返白宮時曾透露，華府計畫將對台軍售規模提高至超越川普第一任期，以此作為嚇阻中國大陸的一環。

然而，美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫今天在社群平台X轉發相關新聞並提到，這筆軍售案有批准比沒有來得好，但現在仍有2個關鍵問題「第一，這些武器是否真的會交付？第二，台灣政府是否真的願意為此買單？」有關古舉倫提出的第一個問題，先前也曾引發關注。

日本筑波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽12月1日曾發表文章討論川普2.0對台軍援狀況，文中提及，川普1.0雖曾批准對台出售66架F-16V戰機，並將分別在2025年交付28架、2026年交付38架，但原定2025年前交付的戰機至今連1架都未到位。

我國空軍參謀長李慶然1日說明，美方延遲交付的F-16V戰機預計12月展開飛行測試，目前採購的66架已有54架進入生產階段。遠藤也示警，若戰機交付台灣，陸方必定強烈抗議，美中關係可能破裂，這對高市防衛台灣的立場可能是好消息。種種動向顯示台灣議題正成為美中博弈的重大轉捩點，日本應格外關注。