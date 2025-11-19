川普2.0最大危機！ 國會要公開「淫媒」調查 川普怒懟記者

美國眾議院以427票贊成、1票反對的壓倒性票數，要求美國政府公開調查艾普斯坦性犯罪的法院文件。這項國會決議，被美國媒體解讀為美國總統川普，第二任期的最大危機。川普最近在空軍一號和在白宮橢圓形辦公室，也都為了這個案子，和記者大聲爭吵，他甚至揚言要關掉ABC電視台。

美國眾議院以427票贊成、1票反對通過法案，要求公開艾普斯坦相關的政府檔案。（圖／達志影像美聯社）

美國眾議院以壓倒性多數通過要求公開艾普斯坦性犯罪調查文件，引發川普總統強烈反彈。以427票贊成、僅1票反對的結果，國會決議被美國媒體解讀為川普第二任期面臨的最大危機。川普在多個場合，包括白宮橢圓形辦公室和空軍一號上，因記者詢問相關問題而大發雷霆，甚至威脅要撤銷ABC電視台的執照。由於艾普斯坦檔案中多次出現川普的名字，此案引起全美關注，期待真相能夠水落石出。

美國眾議院於18日投票表決，要求公開政府調查「淫媒」艾普斯坦性犯罪的法院文件。表決結果顯示427票贊成、1票反對，獲得三分之二多數同意，規則因此被暫停，法案順利通過。艾普斯坦案的原告方對此結果表示歡欣鼓舞，紛紛慶祝這一重大進展。

然而，美國總統川普對此議題極為敏感，多次在公開場合因記者提問而發怒。在白宮橢圓形辦公室接見沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼時，川普因ABC電視台記者詢問「為什麼不現在就簽署」公開艾普斯坦文件的命令而勃然大怒。川普表示，ABC的執照應該被撤銷，認為他們的新聞太假、太離譜，並直言該記者完全沒有公信力。

更引人注目的是，川普在空軍一號上也曾因記者提及艾普斯坦而直接要求記者「安靜一點」，命令其閉嘴。儘管如此，川普仍堅稱整件事是民主黨的騙局，試圖為自己辯護。CNN主播Richard Quest解釋，艾普斯坦檔案是記錄艾普斯坦性販運網絡的各種法院記錄和證據。由於檔案中多次出現川普的名字，眾議院通過公開調查的決議被視為川普上任以來面臨的最大危機。隨著眾議院通過法案，美國參議院也無異議通過決議，敦促美國法院盡快公開相關檔案。川普是否涉入艾普斯坦的性交易成為全美關注的焦點，民眾期待真相能夠早日大白。

