川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

日本筑波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽12月1日發表文章指出，美國總統川普重返白宮至今，完全未再動用「總統撥款權」（PDA）提供台灣無償軍事支援，與拜登政府最後兩年任期共19次宣布對台軍援形成鮮明對比，且川普1.0承諾2025年交付至少28架F-16V戰機至今掛零。遠藤推論，若台灣發生緊急狀況，川普出動美軍協助的可能性偏低，因此也不可能構成日相高市早苗先前談「台灣有事」構成日本存立危機事態的狀況。

雅虎日本金融網站1日刊出遠藤的文章，她根據公開資料，彙整前任和現任美國政府對台軍援，以及動用「總統撥款權」提供軍備的情況。「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）是直接運用聯邦所屬機構庫存資源移轉，且為無償援贈性質。

拜登政府在2023年3月至2024年12月間，共19次提供或宣布對台軍售與軍援，其中包括3次行使PDA。

相較目前12月已可視為年度成果，川普2.0迄今僅2次宣布對台軍售，分別是11月13日以提供零件和後勤支援為主，以及11月17日簽約提供NASAMS相關裝備，需等到2031年完成後才會交付，距今仍有6年之久。

她指出，特別要注意的是，川普2.0動用PDA援台情況完全歸零。

遠藤另引述華盛頓郵報9月的報導，指川普拒絕批准逾4億美元對台軍援，希望在與中國大陸促成貿易協議和領袖會談之際避免多生事端，而此舉象徵美國對台政策出現重大轉變。遠藤說，在美中貿易戰、北京強烈反制背景下，存在許多「不願讓習近平不悅」的因素，使得川普更沒有意願對台提供無償軍援。

她據此推論，在川普2.0時期，即使台灣發生事態，美軍出動援軍的可能性也極低；對日本而言，若美軍不出動，首相高市發言中引發日中關係風波的「存立危機事態」自然無法成立。

遠藤指出，川普1.0雖曾批准對台出售66架F-16V戰機，並將分別在2025年交付28架、2026年交付38架，但原定2025年前交付的戰機至今1架未到位。路透1日報導，台灣空軍參謀長李慶然中將12月1日向議員表示，美方延遲交付的F-16V戰機預計12月展開飛行測試，目前採購的66架中，已有54架進入生產階段。

遠藤的文章最後寫道，現在距離2025年結束僅1個月，若美方對台戰機交付成功，中方必定強烈抗議，美中關係可能破裂，這對高市防衛台灣的立場可能是好消息。

她評論，種種動向顯示美中利用台灣互相角力，且當下可能是局勢走向的重要轉折點，日本應格外關注。

