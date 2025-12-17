川普2.0狂簽行政命令 已超越川普1.0行政命令總和

據統計，川普2.0大簽行政命令，到目前為止，川普所簽署的行政命令數量，已經超過了川普1.0總和。

法新社報導，美國總統川普重返白宮之後，「川普2.0」所簽署的行政命令數量，到目前為止，已經超過「川普1.0」的總和，這顯示川普越來越嫻熟於使用行政權力，而且速度與規模都相當驚人。（葉柏毅報導）

報導說，川普2.0簽署的行政命令數量之多，是二戰之後美國政治史上前所未見的，內容從建立新的關稅壁壘、推動人工智慧發展、對抗所謂「覺醒文化」，一直到規範聯邦建築的風格等。

根據最新更新的資料，川普從今年1月20日重返白宮之後，到目前為止，已經正式公布220條行政命令，這些行政命令具法律約束力，而且無須經國會批准。就在16日，川普才簽署了第221條行政命令，將合成鴉片類止痛劑芬太尼，定義為「大規模毀滅性武器」。

廣告 廣告

相比之下，美國前總統拜登、歐巴馬與小布希，平均每年只簽署約30到40條行政命令。目前為止，只有民主黨籍的小羅斯福，在簽署行政命令數量上，與川普旗鼓相當，小羅斯福在1933年到1945年的4個任期當中，簽署了將近4000條行政命令。

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885