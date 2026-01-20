川普2.0週年逢艾普斯坦冥誕 巨型生日卡留言酸：祝你入獄服刑

編譯曾宜婕／綜合報導

川普2.0上任一週年前夕，美國國家廣場驚見超巨大生日賀卡！據CNN報導，這個高約3公尺寬3.6公尺的生日賀卡上印有川普的簽名。卡片上畫著一位裸女的輪廓，結尾寫著「生日快樂，願每一天都是另一個美好的秘密（Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret.）」。卡片的另一面則是寫著「祝了不起的傢伙生日快樂！（Happy Birthday To A Terrific Guy!）」

廣告 廣告

1月20日不只是川普上任一週年，也正好是艾普斯坦的生日。這個超巨大的複製品原型是川普在2000年初送給艾普斯坦的生日賀卡，華盛頓郵報於去年7月曾報導過這封信件，當時川普否認簽名，聲稱信上的簽名是別人簽署的。

在美國國家廣場放置「巨型生日卡」，有民眾停下腳步寫下留言。（圖／翻攝自X平台 @joeflood）

是誰做的裝置藝術？

這張生日卡是由一個名為「秘密握手（Secret Handshake）」的組織製作，他們曾放置過各種諷刺政治人物的裝置藝術，包含川普和艾普斯坦牽手跳繩的雕像、在裴洛西辦公桌複製品放置巨型糞便雕像，嘲諷2021年試圖推翻選舉結果的民眾。

這次的巨型生日卡經過申請，可以在廣場保留至週五。在申請文件上，藝術家們寫道這件作品的意涵為：「針對當前最相關的政治議題之一，運用創意與藝術性的言論自由，利用報導中川普總統本人曾使用過的語言和往來信件來凸顯他與傑佛瑞·艾普斯坦之間的友誼與關係。同時，也要凸顯那些已公開的重度刪減文件，以及那些至今尚未公開的內容。」

民眾在生日卡上留下「祝福」

生日卡前也放了數百張紙條、一盒筆，邀請民眾在卡片上留言。由於當天正逢馬丁·路德·金恩紀念日（Martin Luther King，Jr. Day），上午只有少數民眾停下腳步寫下留言，多數都是針對川普的負面言論「期待你入獄服刑，川普！」「人民終將反抗，我們已經準備好了」。

有一位裹著厚重衣物抵禦晨間寒風的女子來到現場，她表示自己是一名聯邦政府員工，但她想對這件新設置的藝術品發表看法，於是她拿起一支奇異筆走近那張巨大的卡片。她在卡片上引用了馬丁·路德·金恩的名言：「黑暗無法驅散黑暗，唯有光能做到。」

已故富豪艾普斯坦生前因性犯罪入獄服刑，他和川普曾是好友，多次共同出席公開場合。在艾普斯坦死後，川普多次阻擋司法部公開艾普斯坦犯罪文件，即使公開後也因文件不完整被外界質疑，而川普數次堅稱自己沒有涉及艾普斯坦的犯罪行為。

許多民眾在生日卡上留下針對川普的負面言論。（圖／翻攝自X平台 @joeflood）

在生日卡前有許多筆供民眾使用。（圖／翻攝自X平台 @joeflood）

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

格陵蘭危機升溫！丹麥、美國、加拿大增兵 揭密歐盟防禦條款42.7

告別「時尚帝王」！范倫鐵諾93年傳奇人生謝幕 與亞曼尼齊名的一代大師

一文看懂／逾10年最慘鐵路浩劫！西班牙高鐵對撞已致40死 始末一次看

高市早苗解散眾院、提前大選！矢板明夫：不能失敗的豪賭「但勝算大」

