川普2.0週年／唐羅主義 學者：台灣仍是對中王牌之一

美國總統川普(Donald Trump)上任滿週年，針對他這一年來的對外政策，學者分析，川普「戰略後撤」作為目前看來更像是一種「策略性」做法，因為觀察後會發現「唐羅主義」並非孤立主義，他只是先在西半球穩固自身利益，但不會鬆手在其他區域可以獲取的利益；而在G2格局下的美中對抗態勢也沒有改變，「策略性戰略後撤」的目標仍是中國，台灣依舊是川普無法忽視的重中之重。

唐羅主義是介入式的孤立

觀察美國總統川普執政一年來處理國際事務與美中關係，不論是川普自己說出的「G2」、白宮公布的「國家安全戰略」，或是許多評論都會提到的「門羅主義」，都讓人以為川普在執行「戰略後撤」，似乎只想劃好勢力範圍、固守西半球，也不再插手其他各洲事務。

政大國關中心副研究員曾偉峯表示，從川普近期的動作來看，他的「戰略後撤」其實是一種「策略性的戰略後撤」，簡單講就是先回到西半球穩固自身利益，但不會放棄美國在各洲的戰略利益。

格陵蘭島就是個很好的例子，曾偉峯指出，川普想要取得格陵蘭島不是那種帝國主義式的領土渴望，而是該島不能落入俄羅斯或中國手中的戰略與安全層面考量；換言之，川普的「唐羅主義」與「門羅主義」並不相同，曾偉峯說：『(原音)這跟過去的門羅主義、孤立主義不太一樣，因為他不是孤立，他是把自己的勢力範圍劃定好之後，盡可能在外面撈可以獲取的利益，所以他是「介入式的孤立」，他手要伸很長，但你們手都不能伸進來。』

川普試圖建構全新全球政經秩序

淡江全球政治經濟學系副教授徐浤馨表示，「中國崛起」與「美國國力下滑」這兩件事已改變二戰後由美國擘劃的全球政經秩序，看來川普對此有所認知，所以正在建構一套新的全球政經秩序。

徐浤馨同樣認為「唐羅主義」想要建構的新秩序也是打算先從西半球重新做起，第一步是震攝美洲所有與美國站在對立面的國家，具體就落實在日前出兵委內瑞拉，徐浤馨說：『(原音)委內瑞拉站在美國對立面還是要有拉幫結派，所以一直跟中國、俄羅斯站在一起，所以在川普一時之間沒有辦法把中國給撂倒之前，他先從外圍、有點類似敲山震虎，就是在告訴中國我現在開始對中要採取策略了，所以委內瑞拉這一局，我認為只是一個美中對抗的起手式。』

綜合以上分析，「唐羅主義」並非孤立路線，川普新秩序的對抗目標仍是中國，所以徐浤馨進一步點出第一島鏈的重要性，而台灣當然在其中扮演關鍵角色。

台灣是川普不會輕易打出的王牌

徐浤馨強調，台灣位處第一島鏈戰略位置，加上獨步全球的半導體與晶片製造技術，因此在川普的亞洲政策裡，「台灣絕對是他無法忽視的重中之重」。

曾偉峯也認為，即使有著「G2」或「算大帳」等說法，但他不認為目前美、中雙方會把台灣拿來當成交易對象，一方面是中國已做好長期戰的準備，只要沒有台獨的立即風險，對台政策將持續走深、走實。

另一方面是對於美國而言，現在也看不出美國有任何想要交易台灣的動機，因為「台灣是川普對中國的王牌之一」，對一個商人來說，不會輕易打出王牌。