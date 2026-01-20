川普2.0週年／對等貿易協定將簽署 台灣能高枕無憂？
台、美完成對等關稅談判，台灣獲得最惠國待遇，靜待雙方簽署對等貿易協定。然而，協定有關市場開放准入尚未公布，另一方面，美國最高法院針對美國總統川普(Donald Trump)關稅判決即將出爐，若判決對川普不利，對台關稅是否生變？「川普2.0」在各層面拉高抗中力道，對台經濟及產業發展帶來的機會及挑戰為何？在川普就任滿一年之際均備受關注。
川普2.0滿週年前 台美完成關稅談判
川普自2025年1月20日上任以來，為全球政經帶來深遠影響，尤其該年4月2日宣布的對等關稅(Reciprocal Tariff)更是重中之重，8月7日起正式實施後，對台以暫時稅率20%疊加MFN最惠國稅率課稅，儘管台灣半導體先進製程、AI伺服器等主要出口產品不在對等關稅課稅範疇，但多類傳產本就面臨中國過剩產能低價傾銷的競爭，又受到對等關稅夾擊，可謂「壓力山大」，部分機械業減班休息，水五金產業也同樣有客戶減少下單，甚至無單可接的狀況。
歷經9個月協商，台、美在川普上任滿週年前夕宣布完成關稅談判，達成對台稅率降至15%不疊加、貿易擴張法232關稅包括半導體及其衍生品還有其他品項皆可獲最惠國待遇、台灣企業自主對美投資2,500億美元，搭配台灣政府給予2,500億美元信用保證等共識，一舉讓台灣銷美稅率超越以往，來到與日、韓、歐等競爭對手相同起跑點。消息一出，不僅傳產鬆一口氣，也化解高科技業對232關稅未定的擔憂。
對等貿易協議簽署後仍有隱憂？
儘管對等關稅談判完畢，後續台灣仍有幾個不確定因子。首先是有關市場開放准入並未在此次宣布的內容中，待雙方簽署對等貿易協定才會揭曉，外界多預期包括農產、進口車等關稅恐面臨調降壓力。
學者指出，接軌國際免不了面臨市場開放，日本過去參加跨太平洋夥伴協定(TPP)時，就曾有「TPP亡國論」，宣稱日本加入後農業恐全盤盡墨。不過，時任日本首相安倍晉三力推「安倍經濟學」，將日本農業轉型為「攻擊型農業」，強化農產品質、積極尋求出海口，在沖繩設立「沖繩國際物流運轉樞紐」，成為日本農產品輸往海外的運銷中心，號稱24小時作業，深夜運送、隔天上午抵達亞洲各地。
學者強調，日本案例值得台灣農業借鏡，應趁此時機加緊轉型因應。中央大學經濟系教授、樂迦再生科技董事長邱俊榮說：『(原音)過去是規模大、量很大，但是品質不一定好。你在貿易衝擊之下、在規模一定會受到衝擊的情況之下去提升你的品質，就是維持好的。如果相對沒有競爭力的，那你得轉變。比如說養牛、牛奶、養豬都是這樣子，當然台灣這些重要的農產品、這些畜牧業當然還是要，只是說我們怎麼樣去保留最精華的部分，可以重質不重量地賺更多的錢，我覺得這個是在面對國際衝擊的時候必須要思考的事情。』
其次，台灣企業將自主對美投資2,500億美元，加上川普殷切期盼重振半導體自主供應鏈，以確保美國AI等高科技領導地位，各界關注我國晶圓代工龍頭台積電是否得再加碼投資美國，也引起台灣經濟、競爭力流失，甚至「矽盾」保護力降低等討論。
中央大學台經中心執行長吳大任就提醒台積電大舉對美投資引發的磁吸效應，不但可能衝擊台灣民間投資及經濟成長率，就連高薪工作機會也會因此轉移至美國，進而衝擊台灣內需。
不過，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超持不同觀點。他指出，在談判上不可能好處全拿(Take)，而不付出(Give)，台積電即便赴美投資，但其先進製程生產重鎮仍在台灣，且台灣生產要素有限，赴美投資既能使用當地資源壯大自身，更是帶著台灣供應鏈邁向國際化的良機，有助提升長期競爭力。林啟超說：『(原音)我們台灣常常被challenge(挑戰)說你都不夠國際化，現在有一個這個moment(時機)了，你要不要去try(嘗試)的問題。所以我的看法是你對5年後、6年後我們的出口、民間投資一定會比你不去再下滑一些，一定是這樣嘛，因為你未來的產能在那邊的production(生產)會增加；可是對於長期的競爭力，我認為是有幫助的，你更往國際化，這代表說你的競爭能力變得更強。現在有機會可以跟世界更明顯的接軌了，why not(為何不要)？』
對等關稅若遭判違法 川普仍可有B計畫
另外，儘管台、美完成貿易談判，但美國最高法院即將公布美國關稅案裁決，牽動美國對各國課徵的對等關稅。白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)16日受訪時已表態，若最高法院裁定大部分關稅無效，川普仍可立即恢復課徵10%的關稅應急，後續再援引其他法條補足關稅缺口。
亞太商工總會執行長、東海大學經濟系教授邱達生指出，對等關稅援引的是「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，一旦遭認定違法，川普政府「關稅B計畫」得尋求其他法源，例如要對單一國家課徵關稅，可援引1974年貿易法的301條款；要針對品項課稅，則可使用貿易法201條款或是貿易擴張法232條款，只是這些都需要經過調查、認定程序，會花較多時間。另外，川普也可能直接修改美國財政部匯率政策報告當中對於匯率操縱國的認定條件，以此進行課稅。
邱達生認為，情況若如哈塞特所言，當稅率先降至10%，對台灣產業反而也是利多。
抗中、關稅成川普2.0標配 對台機會多於挑戰
川普將關稅視為國際政治、經濟談判的有效手段，從過去的芬太尼關稅、對等關稅，到現在為了接管格陵蘭(Greenland)而揚言對歐洲8國加徵關稅，可以想見「川普2.0」任內仍將隨時祭出關稅手段。不過，邱俊榮強調，台灣透過此次對等關稅談判，確立台美深化雙向投資，形成更加緊密的夥伴關係，加上台灣並非作風激進的國家，只要符合美國當前抗中、非紅供應鏈的政策基調，不至於會遭川普關稅突襲。
另外，美國自川普首任任期與中國大打貿易戰後，繼任的拜登政府維持抗中基調，如今「川普2.0」持續透過關稅、科技管制等手段抗中，要與中國經濟脫鉤。學者認為這對台灣而言是機會大於挑戰，尤其未來對等關稅貿易協定簽署後，不但讓台灣去年所處的關稅不確定性消散，美國主導的供應鏈新均衡也將讓台灣迎來紅利。邱達生說：『(原音)基本上現在共和黨跟民主黨政策都是會讓(美、中)經濟脫鉤的現象持續。拜登那幾年也是對中科技方面是「小院高牆」措施，現在川普當然持續這樣政策。因為我們台灣最主要的出口就是科技，所以說現在我們處於一個新的均衡，就脫鉤的均衡下，目前是我們最佳的紅利時段。』
「關稅」無疑是「川普2.0」留名歷史的一大重點，牽動全球政經局勢演變，台灣歷經9個月的談判，取得美方給予關稅有利位置，但後續面對市場開放、確保台灣高科技競爭力等議題時仍不能大意，一方面需持續給予產業升級轉型、前進國際市場的奧援，另一方面也要時時留意川普施政的不可預測性，進而確保台灣持續朝「經濟日不落國」目標邁進。(編輯：王志心)
